Tập cuối Running Man Vietnam mùa 3 lập kỷ lục doanh thu, liệu có chạm mốc 30 tỷ?

Với con số hơn 17 tỷ đồng trong tuần đầu ra rạp, tập cuối Con Rối Tự Do của Running Man Vietnam mùa 3 khiến những ai yêu điện ảnh Việt phải bất ngờ. Dự án chiếm lĩnh ngôi vương phòng vé, vượt qua nhiều dự án phim đang được quan tâm như Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng, Con Kể Ba Nghe, Đồi Câm Lặng...

Tập cuối của Running Man Vietnam mùa 3 dẫn đầu phòng vé trong tuần ra mắt. Nguồn: Box Office Vietnam

Chỉ trong 3 ngày chiếu đầu tiên, Con Rối Tự Do đã "soán ngôi" Anh Trai Say Hi: Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng để trở thành dự án chiếu rạp từ một show truyền hình Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Theo dự đoán từ khán giả, doanh số của tập cuối Running Man Vietnam mùa 3 sẽ còn tăng cao.

Con Rối Tự Do dẫn đầu doanh thu các dự án sản xuất từ show truyền hình Việt Nam.

Thành tích này cũng giúp 4 cái tên gồm Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quân A.P và Quang Trung sở hữu 2 dự án chiếu rạp "phi điện ảnh" có doanh thu cao nhất Việt Nam. Trước đó, 4 gương mặt đình đám của Running Man Vietnam mùa 3 cũng xuất hiện trong dự án Anh Trai Say Hi: Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng, trong đó Trấn Thành làm MC còn Anh Tú Atus, Quân A.P và Quang Trung là các Anh trai thí sinh của chương trình.

Trấn Thành và các Anh trai thống trị mảng dự án show truyền hình chiếu rạp.

Những cột mốc thành công ấn tượng của Con Rối Tự Do cho thấy "biến số" lớn của cục diện phòng vé Việt vào dịp đầu năm 2026. Trước đó, cuộc đua doanh thu được dự đoán là giữa Thiên Đường Máu và Con Kể Ba Nghe, với Con Kể Ba Nghe hoàn toàn "rộng đường" chinh phục các con số khủng. Thế nhưng sự xuất hiện của tập cuối Running Man Vietnam mùa 3 đã đẩy bộ phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung xuống vị trí thấp hơn, đồng thời bị "lấn át" bởi các bom tấn ngoại khác.

Con Kể Ba Nghe gặp đối thủ bất ngờ, tụt hạng ngoài phòng vé.

Kể từ khi trở lại, Running Man Vietnam mùa 3 đã nhận được sự ủng hộ đông đảo từ khán giả cả nước, với những tập "triệu view" trên YouTube cùng hàng loạt trào lưu gây sốt trên mạng xã hội. Chương trình giúp Trấn Thành trở lại với vị trí dẫn đầu các show truyền hình thực tế Việt Nam, cũng như là bệ phóng giúp những ngôi sao như Quân A.P, Quang Trung, Anh Tú Atus, Lê Nhân... bùng nổ hơn nữa. Hiện tại, khán giả đang tha thiết mong ekip sớm xác nhận mùa 4 vì hiệu ứng tích cực mà mùa 3 mang đến.