Giai thoại kinh dị đầu tiên của Việt Nam sắp lên phim, con ma nhà họ Hứa là ai?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chắc hẳn chúng ta ít nhiều đều nghe đến cụm từ “Con ma nhà họ Hứa” vì đây chính là truyền thuyết đô thị, giai thoại kinh dị đầu tiên của Việt Nam.

"Con ma nhà họ Hứa" là những câu chuyện mang tính hù dọa về bóng ma cô con gái mắc bệnh phong của chú Hỏa (Hứa Bổn Hỏa) - một trong bốn đại phú hào giàu nhất Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Năm 1973, phim kinh dị Con Ma Nhà Họ Hứa từng nổi đình nổi đám, đến mức tên phim trở thành câu cửa miệng của người dân để ám chỉ những người nói mà không giữ lời.

lau-chu-hoa-2.jpg
Con ma nhà họ Hứa là truyền thuyết đô thị nổi tiếng.

Sau 5 thập kỷ, câu chuyện nổi tiếng này chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng một lần nữa với tựa đề Lầu Chú Hỏa. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, dự án được ấp ủ hơn 5 năm mới hoàn thiện được kịch bản. Theo lời đồn, tiểu thư út nhà chú Hỏa mắc bệnh lạ rồi qua đời, oan hồn không siêu thoát, lẩn khuất mãi trong căn nhà, khiến nơi đây phủ lên không khí rùng rợn cùng nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp.

lau-chu-hoa-1.jpg
Câu chuyện sắp trở lại với phim Lầu Chú Hỏa.

Cũng vì câu chuyện đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân Việt Nam, đã quá quen thuộc nên ê kíp chọn kể lại mọi thứ theo hướng đi mới, vừa phù hợp thị hiếu của khán giả hiện tại, vừa giữ được sự bí ẩn và ám ảnh vốn có của truyền thuyết. Phim đã khởi quay vào đầu năm 2026 và dự kiến công chiếu Hè năm nay. Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa hé lộ dàn diễn viên, khiến dự án càng gây tò mò nhiều hơn.

lau-chu-hoa-4.jpg
Phim vừa khởi quay đầu năm 2026.

Dù thời gian gần đây, dòng phim kinh dị Việt đã có dấu hiệu bão hòa nhưng nhà sản xuất Lầu Chú Hỏa lại xem đây là một động lực, buộc nhà làm phim phải nghiêm túc hơn, đầu tư nhiều hơn và không ngừng thử thách chính mình. Ê-kíp tin rằng một dự án được thực hiện một cách tử tế, chỉn chu và kể một câu chuyện gần gũi với khán giả, thì luôn có cơ hội được đón nhận.

