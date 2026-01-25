Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Thám Tử Lừng Danh Conan phần 1 trở lại sau 30 năm vì liên quan đến tập sắp chiếu

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Giờ thì netizen đã hiểu vì sao tập đầu tiên của Thám Tử Lừng Danh Conan lại được chiếu trở lại sau gần 30 năm, hóa ra vì có liên quan đến tập 29 sắp ra rạp.

Ra mắt từ năm 1997 tại Nhật Bản, Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời (Detective Conan The Movie: The Time-Bombed Skyscraper) là “viên gạch” đầu tiên của loạt phim điện ảnh nổi tiếng dựa trên nguyên tác truyện tranh của tác giả Gosho Aoyama.

Phần phim khởi động Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời đưa khán giả theo chân Conan chạy đua với thời gian để giải mã âm mưu đánh bom hàng loạt tại Tokyo. Phim cũng mang đến một phân cảnh được đánh giá là nghẹt thở, đáng nhớ nhất loạt phim: Khoảnh khắc Conan ngồi ngăn cách với Ran qua một bức tường, tin tưởng cô có thể vô hiệu hóa thứ vũ khí chết người.

02.jpg
Khoảnh khắc ấn tượng trong tập đầu tiên

Đặc biệt, bên cạnh Ran, Conan hay nhóm thám tử nhí, tuyến nhân vật cảnh sát Tokyo trong Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời đã có màn ra mắt ấn tượng, mở đường cho các câu chuyện cảm xúc về nhóm F5 Học viện Cảnh sát sau này trên màn ảnh rộng. Những chi tiết về sở cảnh sát ngày càng được khai thác sâu, dần dà dẫn đến sự xuất hiện của hàng loạt cái tên mới mà sắp tới là Chihaya Hagiwara - chị gái Kenji Hagiwara trong nhóm F5 đình đám.

filtersquality95formatwebp.jpg
Một nhân vật của tập đầu tiên sẽ xuất hiện trong tập mới nhất

Nữ đội trưởng đội tuần tra giao thông Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa cũng là nhân vật chính trong tập phim thứ 29 sắp công chiếu mang tên Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ. Phần mới hứa hẹn đặc biệt hấp dẫn khi tập trung vào hành trình tốc độ của Chihaya cùng Conan trên đường cao tốc, đồng thời hé lộ thêm về quá khứ bi kịch của nhóm F5. Là hai cá thể từng có người thân dính vào những quả bom chết chóc, Conan và Chihaya sẽ là mối liên kết bất ngờ, hứa hẹn tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trên màn ảnh rộng năm 2026.

03.jpg
Hóa ra hai tập phim có mối liên kết thú vị

Vì thế, trailer của phần 29 cũng sẽ xuất hiện trong đoạn after-credit Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời, đánh dấu sợi dây liên kết giữa tập phim đầu tiên và tập phim mới nhất.

qc-4358.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thám Tử Lừng Danh Conan #Conan #Conan tập đầu tiên #Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời #Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục