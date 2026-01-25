Thám Tử Lừng Danh Conan phần 1 trở lại sau 30 năm vì liên quan đến tập sắp chiếu

HHTO - Giờ thì netizen đã hiểu vì sao tập đầu tiên của Thám Tử Lừng Danh Conan lại được chiếu trở lại sau gần 30 năm, hóa ra vì có liên quan đến tập 29 sắp ra rạp.

Ra mắt từ năm 1997 tại Nhật Bản, Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời (Detective Conan The Movie: The Time-Bombed Skyscraper) là “viên gạch” đầu tiên của loạt phim điện ảnh nổi tiếng dựa trên nguyên tác truyện tranh của tác giả Gosho Aoyama.

Phần phim khởi động Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời đưa khán giả theo chân Conan chạy đua với thời gian để giải mã âm mưu đánh bom hàng loạt tại Tokyo. Phim cũng mang đến một phân cảnh được đánh giá là nghẹt thở, đáng nhớ nhất loạt phim: Khoảnh khắc Conan ngồi ngăn cách với Ran qua một bức tường, tin tưởng cô có thể vô hiệu hóa thứ vũ khí chết người.

Khoảnh khắc ấn tượng trong tập đầu tiên

Đặc biệt, bên cạnh Ran, Conan hay nhóm thám tử nhí, tuyến nhân vật cảnh sát Tokyo trong Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời đã có màn ra mắt ấn tượng, mở đường cho các câu chuyện cảm xúc về nhóm F5 Học viện Cảnh sát sau này trên màn ảnh rộng. Những chi tiết về sở cảnh sát ngày càng được khai thác sâu, dần dà dẫn đến sự xuất hiện của hàng loạt cái tên mới mà sắp tới là Chihaya Hagiwara - chị gái Kenji Hagiwara trong nhóm F5 đình đám.

Một nhân vật của tập đầu tiên sẽ xuất hiện trong tập mới nhất

Nữ đội trưởng đội tuần tra giao thông Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa cũng là nhân vật chính trong tập phim thứ 29 sắp công chiếu mang tên Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ. Phần mới hứa hẹn đặc biệt hấp dẫn khi tập trung vào hành trình tốc độ của Chihaya cùng Conan trên đường cao tốc, đồng thời hé lộ thêm về quá khứ bi kịch của nhóm F5. Là hai cá thể từng có người thân dính vào những quả bom chết chóc, Conan và Chihaya sẽ là mối liên kết bất ngờ, hứa hẹn tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trên màn ảnh rộng năm 2026.

Hóa ra hai tập phim có mối liên kết thú vị

Vì thế, trailer của phần 29 cũng sẽ xuất hiện trong đoạn after-credit Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời, đánh dấu sợi dây liên kết giữa tập phim đầu tiên và tập phim mới nhất.