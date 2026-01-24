Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bloody Flower: Nội dung mới lạ, khai thác mặt tối của y học và công lý

Uyên Phương

HHTO - Thuộc thể loại kinh dị - bí ẩn, “Bloody Flower” khắc họa hình ảnh một sát nhân hàng loạt có khả năng cứu người, làm nổi bật sự căng thẳng, day dứt của các cá nhân liên quan khi phải đứng giữa ranh giới của tội ác và phép màu y học.

Bloody Flower kể về Lee Woo Kyum (do Ryeoun thủ vai), sát nhân hàng loạt đã cướp đi sinh mạng của 17 người để phục vụ cho các thí nghiệm y học trên cơ thể người. Tuy nhiên, hắn lại sở hữu năng lực đặc biệt là có thể chữa khỏi mọi loại bệnh, kể cả bệnh nan y. Hắn tuyên bố sẽ công khai thứ “công nghệ y học” có thể cứu người này khi và chỉ khi được miễn mọi trách nhiệm hình sự.

Sự tồn tại của hắn kéo theo những dằn vặt nội tâm và xung đột gay gắt của các nhân vật liên quan, khi câu chuyện được mở ra từ câu hỏi giả định: “Nếu động cơ giết người của một sát nhân hàng loạt là để cứu người?”.

bloody-flower-photobyvieon.jpg
Sát nhân Lee Woo Kyum sở hữu gương mặt hiền lành, đáng tin cậy.

Bên cạnh Lee Woo Kyum, phim có sự góp mặt của Sung Dong Il trong vai luật sư Park Han Joon, người buộc phải bảo vệ mạng sống của kẻ sát nhân để cứu cô con gái đang lâm bệnh nặng. Geum Sae Rok đóng vai Cha Yi Yeon, công tố viên xuất thân “con nhà giàu”, kiên quyết đấu tranh để kẻ sát nhân bị kết án tử hình.

bloody-flower-photobyvieon-2.jpg
screenshot-2026-01-16-105547.png

Đáng chú ý, Bloody Flower ra mắt trong bối cảnh phim y khoa Hàn Quốc đang được quan tâm sau thành công của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương do Joo Ji Hoon đóng chính. Tuy nhiên, nếu Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương khắc họa hình ảnh một “bác sĩ điên” nóng nảy, cứng đầu vì cứu người, Bloody Flower lại đẩy hình tượng này sang một cực đối lập.

bloody-flower-photobyvieon.jpg
Tại Việt Nam, phim dự kiến phát sóng trên VieON từ ngày 4/2.

Ngoài ra, Bloody Flower kế thừa mô-típ “bác sĩ sát nhân” của Hyper Knife (năm 2025) do Park Eun Bin và Sol Kyung Gu đóng chính. Tuy nhiên, Bloody Flower lựa chọn bước ngoặt hoàn toàn khác.

Nếu Se Ok trong Hyper Knife là bác sĩ ưu tú sa ngã từ đỉnh cao, thì Lee Woo Kyum của Bloody Flower lại được xây dựng là một sinh viên y khoa bỏ học, làm tăng thêm sự nguy hiểm của một người chưa bao giờ thực sự trở thành bác sĩ. Câu chuyện càng được đẩy xa hơn khi có mối liên quan đến cả luật sư và công tố viên, giúp Bloody Flower vượt khỏi thể loại y khoa, trở thành phim kinh dị pháp luật và tội phạm.

image-9.jpg
Uyên Phương
#phim y khoa #Bloody Flower #sát nhân hàng loạt #bí ẩn #Hyper Knife

