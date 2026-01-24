Jujutsu Kaisen "học hỏi" tình tiết từ 5 anime đỉnh cao, có Naruto và bộ nào nữa?

HHTO - Thế giới của Jujutsu Kaisen được Gege Akutami kiến thiết dựa trên những tinh hoa từ các thương hiệu anime đi trước.

Mùa 3 của Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến đang thu hút sự chú ý toàn cầu mạnh mẽ khi chính thức lên sóng từ đầu tháng 1/2026, đặc biệt với phần cốt truyện The Culling Game mang đến những trận chiến khốc liệt, được người hâm mộ hóng chờ. Thành công bước đầu của mùa 3 lần này cho thấy sức hút đến từ thương hiệu của Gege Akutami trên phương diện toàn cầu, đặc biệt khi anime này mang dáng dấp tinh hoa của nhiều "đàn anh đàn chị" đi trước.

Bleach

Đầu tiên phải kể đến Bleach - nguồn cảm hứng lớn nhất cho Jujutsu Kaisen theo nhiều phân tích từ cộng đồng yêu anime cứng cựa toàn cầu. Tác giả Gege Akutami đã "mượn" khá nhiều ý tưởng từ kiệt tác của Tite Kubo, như xây dựng nhân vật chính Yuji Itadori giống "anh dâu tằm" Ichigo Kurosaki ở hình tượng một học sinh trung học bình thường, đột ngột nhận sức mạnh siêu nhiên để chống lại quái vật sau khi tiếp xúc với một vật phẩm nguy hiểm.

Cả hai bộ anime đều lấy bối cảnh Nhật Bản hiện đại xen lẫn thế giới linh hồn và chú thuật, cùng hình tượng người thầy hoàn hảo như Satoru Gojo hay Kisuke Urahara. Chính vì vậy, Bleach sẽ là lựa chọn tuyệt hảo cho những ai muốn tiếp tục bước vào một thế giới chiến đấu thần bí, bùng nổ nhưng vẫn đong đầy cảm xúc.

Naruto

Không thể phủ nhận rằng Naruto đã ảnh hưởng rõ rệt đến cách thiết lập thế giới và nhân vật trong Jujutsu Kaisen. Công thức "ba học viên và một tiền bối mạnh mẽ" được Masashi Kishimoto định hình từ rất lâu, và Gege Akutami đã áp dụng với bộ ba Yuji, Megumi, Nobara dưới sự dẫn dắt của Gojo.

Yuji mang tính cách năng động, lạc quan giống Naruto Uzumaki, trong khi "thầy Gộ" có tính cách và tạo hình gợi nhớ sâu sắc đến Kakashi. Nếu bạn yêu thích sự phát triển tình bạn, đối đầu và hành trình trưởng thành trong Naruto, bộ này sẽ là lựa chọn hoàn hảo để "bù đắp" trong lúc chờ Jujutsu Kaisen mùa 3 ra mắt trọn bộ.

Hunter x Hunter

Hệ thống cấp bậc sức mạnh sáng tạo, phức tạp chính là yếu tố tương đồng giữa Hunter x Hunter và Jujutsu Kaisen. Cụ thể, yếu tố năng lượng chú thuật của Jujutsu Kaisen sở hữu bộ quy tắc ràng buộc tương đồng, giúp kỹ năng của nhân vật trở nên "chính thống" và cân bằng hơn thay vì tùy tiện và lệch xa khỏi thiết lập thế giới.

Hunter x Hunter có dàn nhân vật trẻ đang phát triển để trở thành những cá thể tối ưu, đồng thời mở ra vô vàn khả năng chiến đấu độc đáo, mang đến những cuộc chiến mãn nhãn, "có tính replay" dành cho khán giả.

Neon Genesis Evangelion

Không chỉ yếu tố hành động, Jujutsu Kaisen còn học hỏi những khía cạnh thông điệp mang tầm vóc biểu tượng và triết lý từ Neon Genesis Evangelion - anime kinh điển về phản địa đàng và khai sinh khái niệm "mecha" - người máy khổng lồ. Jujutsu Kaisen không có mecha nhưng thường xuyên sử dụng hình ảnh đức tin tương tự để tăng chiều sâu biểu tượng, như ở thiết kế ngoại hình phản diện như Sukuna.

Cả Yuji Itadori lẫn Shinji Ikari của Neon Genesis Evangelion đều chịu áp lực tinh thần khủng khiếp từ những lần chiến đấu nối tiếp dai dẳng, cũng như liên tục đánh mất những người thương yêu ngay trước mắt. Vết sẹo tâm lý hình thành dẫn đến tâm hồn dần trở nên khuyết thiếu và trống rỗng, tạo nên nhiều khoảnh khắc suy tư sâu sắc về con người và nỗi đau dành cho người xem.

My Hero Academia

Cuối cùng, My Hero Academia đóng vai trò như "ngòi nổ" sáng tạo cho Jujutsu Kaisen. Dù ra đời muộn hơn các "ông lớn" bên trên, thương hiệu của Kohei Horikoshi đã khơi dậy nhiều ý tưởng cho Gege Akutami tạo nên một bộ truyện chiến đấu siêu nhiên mang phong cách riêng.

Cả hai đều xoay quanh cậu thiếu niên bình thường (Deku và Yuki) nuốt phải thứ gì đó để nhận sức mạnh bùng nổ (sợi tóc All Might và ngón tay Sukuna), rồi được đưa vào ngôi trường đặc biệt dành cho đào tạo chiến binh. Không khí học đường kết hợp siêu anh hùng và quái vật khiến My Hero Academia trở thành "người anh lớn" gần gũi, được nhiều người hâm mộ Jujutsu Kaisen lựa chọn thưởng thức trong lúc đợi tập mới ra mắt.