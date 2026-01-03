Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia Đình Haha hội ngộ đầu năm cùng cô chú Chín Cường và "thành viên đặc biệt"

HHTO - Dù chặng miền Tây của Gia Đình Haha đã khép lại, nhưng tình cảm giữa các nghệ sĩ và người dân nơi đây vẫn vẹn nguyên. Mới đây, cuộc hội ngộ đầu năm mới đã một lần nữa khiến khán giả không khỏi xúc động.

Gia Đình Haha không chỉ đơn thuần mang đến tiếng cười hay những phút giây "chữa lành" cho khán giả mà còn kết nối con người với con người. Đó là sự kết nối giữa các nghệ sĩ và những người dân đôn hậu, hiếu khách ở mỗi vùng đất mà chương trình đi qua. Để rồi sau khi Gia Đình Haha đóng máy, tình cảm ấy vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng như một mối thân tình ruột thịt.

Nhân dịp đầu năm mới 2026, các nghệ sĩ và những người dân thân quen ở chặng miền Tây như cô chú Chín Cường, cô Đẹp đã có dịp hội ngộ tại TP. HCM. Nếu như vào Trung Thu 2025, các thành viên trở về Bến Tre (Vĩnh Long ngày nay) thăm cô chú trong tâm thế của những đứa con trở về quê nhà, thì lần gặp gỡ đầu năm này lại giống như cha mẹ lên thành phố thăm những người con đi làm ăn xa.

607472285-1433842531438652-9103543438019414290-n.jpg
Thanh Duy, Ngọc Thanh Tâm xuất hiện theo cách đặc biệt. Ảnh: Ngọc Thanh Tâm.

Nhân dịp cô chú Chín Cường và cô Đẹp lên thành phố chơi, mọi người đã cùng hội ngộ tại quán ramen của con trai cô chú để dùng bữa trưa. Jun Phạm, Bùi Công Nam, Rhymastic và Ái Phương đã đoàn viên cùng cô chú trong không khí rộn ràng, ấm áp của những ngày đầu năm. Ngọc Thanh Tâm và Thanh Duy vì bận công việc nên đành lỡ hẹn. Riêng "Út Khánh" dù bận rộn vẫn kịp xuất hiện sau đó, khiến buổi gặp mặt thêm trọn vẹn.

Bất ngờ thú vị nhất lại chính là sự xuất hiện của "thành viên đặc biệt" - Gái Vàng, chú cún quen thuộc tại nhà cô chú Chín Cường, gắn liền với những ký ức khó quên trong chặng miền Tây. Theo chia sẻ của Chị đẹp Ái Phương, đây là lần đầu tiên Gái Vàng lên Sài Gòn, nên có hơi say xe và mệt, nhưng vừa gặp mọi người là "mừng ra mặt". Chú cún quấn quýt với gần như tất cả các thành viên, ngoại trừ "anh ba" Bùi Công Nam - người vẫn bị Gái Vàng "dỗi" vì dịp Trung Thu trước không thể về thăm.

Gái Vàng không quên "dỗi nhẹ" chú Nam khiến netizen cười nghiêng ngả. Nguồn: Broadcast Bùi Công Nam.

Chỉ bằng những cái ôm thật chặt, những lời hỏi thăm và những câu chuyện sau nhiều ngày xa cách, các nghệ sĩ và cô chú đã mang đến cảm giác ấm áp của một gia đình. Khoảnh khắc ấy không chỉ khiến những người trong cuộc xúc động, mà ngay cả các Xóm Viên của Gia Đình Haha cũng cảm thấy ấm lòng, như được nhận một "món quà" tinh thần đầu năm.

Trước đó, ê-kíp Gia Đình Haha cũng xác nhận sẽ trở lại với chặng đặc biệt mang tên Bản Liền: Ngày Trở Về như một món quà tri ân khán giả. Trong chặng này, dàn cast quen thuộc gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm sẽ quay lại điểm khởi đầu, gặp lại gia đình chị Thông, anh Hà cùng những người dân thân thương tại Bản Liền.

Tập đầu tiên của chặng đặc biệt dự kiến lên sóng vào ngày 18/1.

605535947-122171849582757427-4091782945712140914-n.jpg
Chặng cuối hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc ấm áp, ý nghĩa và có thể có thêm khách mời mới, kết thúc trọn vẹn mùa 1 của Gia Đình Haha. Ảnh: BTC.
Vân Anh
#gia đình haha #gia đình haha bến tre #gia đình haha miền tây #jun phạm gia đình haha #bùi công nam gia đình haha

