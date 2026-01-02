ATSH 2025: Cody Nam Võ chờ dance battle, BigDaddy - Phúc Du “khều” setlist D-2

HHTO - Sau thành công rực rỡ của đêm đầu tiên, concert D-2 Anh Trai "Say Hi" 2025 gây chú ý khi không chỉ khán giả mà dàn Anh Trai cũng "gửi thỉnh cầu" đến Ban Tổ chức.

Sau thành công của concert D-1 Anh Trai “Say Hi” 2025, sức nóng tiếp tục lan tỏa khi thông tin D-2 tổ chức tại Hà Nội vào ngày 14/3/2026 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình đã được xác nhận.

Dư âm của đêm diễn đầu tiên vẫn chưa hạ nhiệt, không chỉ với khán giả mà ngay cả dàn Anh Trai cũng chưa thể "move on". Thay vì nghỉ ngơi hậu concert, các nghệ sĩ tiếp tục dành thời gian luyện tập, tương tác cùng khán giả trên mạng xã hội, thậm chí còn chủ động “khều nhà đài” về những tiết mục cho đêm concert D-2.

Mới đây, Cody Nam Võ gây chú ý khi đăng tải đoạn video khoe vũ đạo nhuần nhuyễn, kèm tâm thư gửi chương trình. Nam ca sĩ đang rất mong chờ có thêm “đất diễn” để phô diễn khả năng nhảy múa và mong muốn mang dance battle lên sân khấu concert. Nhất là khi ở các concert trước như Anh Trai "Say Hi" mùa 1 hay Em Xinh, khán giả từng được chứng kiến những màn đối kháng vũ đạo bùng nổ ngay trên sân khấu.

Cody Nam Võ khoe vũ đạo, tiện nêu mong muốn có thêm dance battle.

Tuy nhiên, trái ngược với sự hào hứng của Cody, không ít Anh Trai khác lại tỏ ra khá… e dè trước viễn cảnh vũ đạo. Trong phần bình luận, nhiều cái tên như B Ray, NEGAV hay GILL đồng loạt lên tiếng “phản đối”.

Dàn Anh trai đồng loạt từ chối dance battle.

Trước đó, Cody vốn là "con tướng mạnh" khiến các Anh trai dè chừng trên sàn đấu vũ đạo.

Không dừng lại ở đó, dàn Anh Trai còn năng suất "khều nhẹ" danh sách ca khúc có thể xuất hiện trong concert D-2. Dù D-1 đã khép lại trọn vẹn và bùng nổ cảm xúc, nhiều khán giả vẫn tiếc nuối khi chưa được thưởng thức trọn vẹn toàn bộ các tiết mục trong chương trình.

Nắm bắt tâm lý đó, các nghệ sĩ lần lượt gọi tên những ca khúc mình mong muốn được mang lên sân khấu Hà Nội: Nếu Phúc Du mong chương trình "hồi sinh con tướng" Thoát Ra Khỏi Em, thì KHOI VU lại công khai “xin suất” cho Like A Horse.

Những màn tương tác duyên dáng này khiến fan thêm mong chờ.

Trước loạt “thỉnh cầu” đầy hào hứng từ dàn Anh Trai, Ban Tổ chức cũng nhanh chóng lên tiếng ghi nhận “tâm thư” và những động thái đầy ẩn ý từ các Anh Trai. Theo đó, chương trình tạo ra một "đường đua" thú vị xem nghệ sĩ nào đang chạy truyền thông mạnh mẽ nhất, ai “quyết chiến” hết mình để đưa ca khúc của mình góp mặt trong “menu” biểu diễn đêm concert nhất thì sẽ cân nhắc đưa lên sân khấu.