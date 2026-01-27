Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Có gì đặc biệt trong dòng phim mini series lần đầu ra mắt trên sóng VTV?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Phim giờ vàng VTV chuẩn bị tung ra dòng phim mới - phim chất lượng mini series và có gì khác với những bộ phim trước?

Vừa bước sang năm 2026 là phim giờ vàng VTV đã tung ngay dòng phim chất lượng Mini series. Đúng như tên gọi, mỗi bộ phim chỉ dài từ 16 đến 20 tập, ngắn hơn đáng kể so với những phim vẫn lên sóng trên VTV. Vì thời lượng ít, nên nội dung sẽ chặt chẽ, nhịp phim nhanh gọn, kịch tính hơn.

vtv-5.jpg
Đồng Hồ Đếm Ngược là phim VTV đầu tiên có yếu tố siêu nhiên

Chưa kể các kịch bản trong dòng phim này cũng có đề tài độc đáo, mới lạ, có thể nói là lần đầu được xuất hiện trên sóng VTV. Chẳng hạn như Đồng Hồ Đếm Ngược mang yếu tố siêu thực về một chàng trai có siêu năng lực nhìn thấy số ngày còn sống của người khác và còn nói chuyện được với cún cưng.

thanh-son-3.jpg
Thanh Sơn và bạn diễn bốn chân

Hoặc Lời Hứa Đầu Tiên thì xoay quanh cuộc thi nhan sắc, nơi những cô gái khao khát được nổi tiếng, thành công nhưng lại đối mặt với rất nhiều cạm bẫy. Lửa Trắng tuy là phim điều tra phá án nhưng lại đào sâu vào hành trình đầy nguy hiểm của nữ trinh sát nằm vùng trong thế giới tội phạm để tìm chứng cớ.

vtv-2.jpg
Lời Hứa Đầu Tiên lại kể về hành trình thi Hoa hậu

Chưa kể dàn cast của các dự án này còn cực ổn, đủ sức giữ chân khán giả trước màn hình. Đồng Hồ Đếm Ngược có Thanh Sơn, Hoàng Hà, Bình An, Lan Phương. Phim về thi Hoa hậu - Lời Hứa Đầu Tiên thì toàn người đẹp như Maya, Trình Mỹ Duyên, Á hậu Quỳnh Anh. Dự án Lửa Trắng có Việt Hoa, Thu Quỳnh, Duy Hưng làm bảo chứng diễn xuất.

thanh-son-4.jpg
Thanh Sơn, Hoàng Hà nhìn rất ăn ý trong phim mới

Đồng Hồ Đếm Ngược sẽ là cái tên mở màn cho dòng phim mới này của VTV. Hãy chờ xem Thanh Sơn hóa thân thành chàng shipper có khả năng đặc biệt, đang tìm mọi cách để kéo dài thời gian sống cho mẹ mình và Hoàng Hà làm cô nàng hacker thông minh bị khiếm thính, và cả chú chó Cody đáng yêu biết nói. Liệu khán giả Việt đã chán drama gia đình để sẵn sàng thử nghiệm với đề tài siêu nhiên?

qc.jpg
