Trần Tinh Húc đã đến lúc tạm biệt vai tổng tài trước khi khán giả thấy nhàm chán?

HHTO - Hai dự án ngôn tình liên tiếp lên sóng đã khiến netizen nhận ra Trần Tinh Húc đang bị đóng khung mình trong các vai tổng tài.

Lâu nay, Trần Tinh Húc vẫn được khen là có ngoại hình và khí chất rất hợp với vai tổng tài. Gương mặt đẹp trai kiểu thư sinh, vóc dáng cao ráo đủ chinh phục được những set đồ sang trọng nhất, thần thái lạnh lùng, có chút kiêu ngạo của một chàng trai biết mình có tất cả.

Trần Tinh Húc rất hợp đóng phim ngôn tình

Và trong hai phim ngôn tình liên tiếp lên sóng thời điểm này, Trần Tinh Húc đều vào vai tổng tài, đều là giám đốc thành đạt, đẹp trai, bên ngoài kiêu hãnh để che giấu những tổn thương bên trong. Đây rõ ràng là kiểu vai sở trường của Trần Tinh Húc, nhưng thành tích lại không khả quan cho lắm.

Nhưng hai phim gần đây của anh đều không thành công

Yết Hí không bùng nổ như mong muốn, thậm chí nam thứ Bùi Chẩn còn được chú ý nhiều hơn cả Trần Tinh Húc, có những trích đoạn nam thứ cùng nữ chính Yết Hí được netizen xem và bình luận đông đảo. Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến lên sóng sau Yết Hí, nhưng kết quả xem chừng còn không bằng. Từ lượt xem đến hiệu ứng trên mạng xã hội đều thấp hơn Yết Hí, thậm chí còn vướng tranh cãi về tình tiết phim gượng ép. Chưa kể phim trước đó của Trần Tinh Húc là Đất Xanh Sinh Cú cũng chung cảnh thất bại, càng khiến danh tiếng nam diễn viên bị lung lay.

Tạo hình của Trần Tinh Húc trong Yết Hí

Và tạo hình trong Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến không có nhiều khác biệt

Xem Yết Hí lẫn Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến, nhiều khán giả nhận xét Trần Tinh Húc không có thay đổi cả về tạo hình lẫn diễn xuất. Nếu không nhìn bạn diễn nữ, thật khó để xác định Trần Tinh Húc đang ở Yết Hí hay Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến. Chính vì thế mà người hâm mộ cho rằng Trần Tinh Húc nên tìm một kịch bản không phải ngôn tình để thoát khỏi chiếc khung mang tên tổng tài. Chẳng hạn như một dự án phim cổ trang, biết đâu Trần Tinh Húc lại tìm được đỉnh cao như Đông Cung ngày trước.