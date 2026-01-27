Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Gumiho má lúm" Shin Min Ah hơn 10 năm vẫn là hình mẫu trong veo gây thương nhớ

Vàng

HHTO - Giữa lúc "No Tail To Tell" đang chiếu, đài SBS khiến hội yêu phim "tan chảy" khi gợi lại những khoảnh khắc làm nên thương hiệu của nàng hồ ly (gumiho) Shin Min Ah. Đã 16 năm trôi qua, nụ cười trong veo năm ấy của "cửu vĩ hồ má lúm" vẫn có sức hút mãnh liệt.

Trong những ngày gần đây, khi No Tail To Tell đang gây tranh cãi về chất lượng, hội yêu phim Hàn lại bỗng hoài niệm về một nàng gumiho của 16 năm trước. "Bắt sóng" nhanh, nhà đài đã đăng tải đoạn video ngắn tổng hợp những phân cảnh làm nên thương hiệu của nàng gumiho Shin Min Ah trong Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly (cũng được phát sóng trên SBS).

Thước phim từ SBS khơi lại cả một trời ký ức về nàng hồ ly váy trắng với nụ cười má lúm từng "mê hoặc" khán giả châu Á 16 năm trước.

Nhìn lại năm 2010 khi My girlfriend is a Gumiho (Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly) lên sóng, Shin Min Ah đã định nghĩa lại hình tượng hồ ly chín đuôi trên màn ảnh Hàn. Thay vì mang vẻ kinh dị, mị hoặc thường thấy trong các tác phẩm như Gumiho: Tale of the Fox's Child hay series Hometown of Legends, cô xuất hiện đẹp trong veo với chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc xõa tự nhiên cùng đôi má lúm duyên dáng. Chính sự thay đổi mang tính bước ngoặt này đã biến một hình tượng vốn gây sợ hãi trở thành nàng cáo đáng yêu, chiếm trọn cảm tình của khán giả.

tale-of-the-foxs-child.jpg
Hình tượng hồ ly trong "Gumiho: Tale of the Fox's Child" có phần hơi đáng sợ.

Sức hút của Shin Min Ah thời điểm đó không đến từ kỹ xảo bóng bẩy mà từ thần thái thuần khiết tự nhiên. Mi Ho do cổ thể hiện mang tâm hồn của một đứa trẻ ngây thơ, tò mò với thế giới hiện đại, khao khát được yêu và có niềm đam mê "vô tri" với thịt bò.

fd1b2a5ec16c0573f270dbd179f80572.jpg
Ánh mắt trong veo lấp lánh khi được ăn món yêu thích của Mi Ho năm ấy đã khiến bao trái tim phải "tan chảy" vì quá đỗi ngọt ngào.
c1f9d7ea86c6e7a8049c9e6697b6cfa7.jpg

Chính năng lượng vừa thanh thoát vừa gần gũi này đã biến Shin Min Ah trở thành hình mẫu lý tưởng, khiến cả nam giới lẫn nữ giới thời đó xiêu lòng. Minh chứng rõ nét nhất cho thành công vang dội của bộ phim chính là cơn sốt váy trắng lan tỏa khắp châu Á vào mùa Thu năm ấy.

z7464210213249-ce7e2d9613794b83a071f08bf03f4456.jpg
Shin Min Ah đã giúp chiếc váy trắng trở thành thương hiệu của Mi Ho.

Bước sang năm 2026, dân tình lại dồn sự kỳ vọng vào "gumiho má lúm" khác là Kim Hye Yoon. Nhưng ngược với "tiền bối", trong No Tail To Tell, gumiho Eun Ho thực dụng, không muốn hóa người và cực kỳ nhí nhảnh, tinh quái. Kim Hye Yoon vẫn giữ nét diễn linh hoạt, lanh lợi từng làm nên thương hiệu trong các tác phẩm trước như Vô Tình Tìm Thấy Haru, Lovely Runner... nhưng khi áp vào hình tượng hồ ly nghìn tuổi, sự lanh lợi này lại bị nhận xét là quá trẻ con, thiếu đi chiều sâu và khí chất cần có của một sinh vật sống qua nhiều thế kỷ.

619302159-1538016258324381-7103391114003345016-n.jpg
Cũng sở hữu má lúm duyên dáng, Kim Hye Yoon mang đến một làn gió mới cho hình tượng hồ ly với nét diễn linh hoạt nhưng cũng gây trái chiều.
2349fd0da9f2c7f63f1b0754e295daef.jpg

Sau tất cả, dù màn ảnh Hàn có thêm bao nhiêu nàng hồ ly đi chăng nữa, hình ảnh gumiho Mi Ho - Shin Min Ah vẫn luôn là một hình tượng khó quên, một hình mẫu mà mỗi khi nhắc lại, khán giả lại văng vẳng nghe tiếng "Woong à" ngọt xớt và nụ cười vô tư rung động của cô.

z7425820680094-9cdef86e8749c9583eb9f4a634da1af1.jpg
Vàng
#Shin Min Ah #Shin Min Ah gumiho #My Girlfriend Is a Gumiho #Bạn gái tôi là Hồ ly #No Tail To Tell #Kim Hye Yoon

