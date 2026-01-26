Can This Love Be Translated sửa kịch bản như thế nào trước khi đến tay Kim Seon Ho?

HHTO - "Can This Love Be Translated" (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?) từng có cách gọi khác, gặp không ít trông gai trước khi đến tay và nhận được lời đồng ý hợp tác của Kim Seon Ho.

Can This Love Be Translated (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?) lên sóng trọn bộ ngày 16/1/2026. Những thông tin đầu tiên về dự án này nhen nhóm từ năm 2018 và rất được quan tâm chỉ với từ khóa "kịch bản từ Hong Sisters" (bộ đôi đứng sau hàng loạt tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hàn).

Tác phẩm này được lên lịch sản xuất và phát sóng vào đầu năm 2019 trên đài tvN. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 xảy ra, trong khi bối cảnh phim ở nước ngoài chiếm phần lớn thời lượng (được cho là Trung Quốc) nên kế hoạch bị hủy.

Đạo diễn ban đầu là Park Jun Hwa. Nhưng vì kế hoạch đổ bể nên đạo diễn đã đổi qua nữ đạo diễn Yoo Young Eun (Bloody Heart). Mối duyên của đạo diễn họ Park với chị em họ Hong được nối lại với Hoàn Hồn. Tên của phim được để tạm thời là Can You Translate This Love? hoặc Cứu Rỗi Phiên Dịch (tạm dịch từ tiếng Hàn).

Đến năm 2023, dự án tái khởi động và những tin tức về dàn cast rầm rộ hơn. Nam chính được nhắm đến là "ông chú" Son Suk Ku (truyền thông đưa tin vào tháng 4/2023). Tuy nhiên, công ty quản lý của anh - SBD Ent cho biết nam diễn viên chỉ đang "tích cực xem xét". Khoảng 1 tháng sau, truyền thông Hàn lại đăng tin Son Suk Ku từ chối Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không và đang cân nhắc đóng chính cho Nine Puzzles.

Cuối cùng, khán giả được thấy "ông chú" Han Saem trong dự án của Disney+ "Nine Puzzles".

Thời điểm kịch bản đến tay Son Suk Ku, thiết lập nhân vật đảo ngược với bản lên sóng chính thức của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không (2026). Anh được mời vào vai Joo Ho Jin - diễn viên hạng A. Nữ chính là phiên dịch viên đa ngôn ngữ Cha Shin Hye. Cả hai làm việc cùng nhau trong chuyến công tác nước ngoài rồi dần phải lòng nhau. Vì "tiếng yêu" khác nhau nên liên tục hiểu lầm và lạc lối khi giao tiếp.

Đến tháng 7/2023, truyền thông Hàn đưa tin Kim Seon Ho và Han So Hee có thể sẽ tái hợp với kịch bản của Hong Sisters. Cả hai từng cùng góp mặt trong bộ phim Lang Quân 100 Ngày (2018). Tháng 4/2024, có tin Netflix sẽ đầu tư cho Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?.

Qua tháng 6 thì "ông lớn" này dùng loạt ảnh buổi đọc kịch bản, xác nhận dàn cast chính của phim gọi tên Kim Seon Ho - Go Youn Jung. Nội dung sơ lược của phim được chốt là cuộc tình của chàng phiên dịch Joo Ho Jin và siêu sao toàn cầu Cha Mu Hee.

Không phải lựa chọn đầu tiên nhưng Kim Seon Ho đã chứng minh anh là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí nam chính của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không. Diễn xuất tự nhiên và "phản ứng hóa học" ngọt ngào, đáng yêu với Go Youn Jung góp công lớn đưa tác phẩm này viral vượt ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Joo Ho Jin thông thạo 6 thứ tiếng. Trên phim, nhân vật phải sử dụng tiếng Anh, Ý, Nhật, Hàn nên Kim Seon Ho đã dành 4 tháng để học ngoại ngữ trước khi chính thức ghi hình. Dường như để tránh hiểu lầm hay "quảng cáo quá đà", anh liên tục nhấn mạnh trong họp báo và các buổi phỏng vấn với truyền thông rằng, anh tập trung học thoại theo kịch bản, đảm bảo rằng thuộc thoại và thổi cảm xúc đúng chuẩn khi nói ngoại ngữ.

Kim Seon Ho chia sẻ, thỉnh thoảng anh bị "gãy tiếng Hàn" khi vừa quay xong cảnh trước liền phải chuyển qua đoạn nói tiếng mẹ đẻ. Đạo diễn Yoo Young Eun đã dành lời khen cho anh: "Ngoài áp lực ngôn ngữ, nhân vật này phải cho thấy sự giản dị, gọn gàng vì vậy diễn đạt cảm xúc tinh tế rất quan trọng. Về mặt này, Kim Seon Ho là người mà chúng tôi dành trọn tin tưởng để giao phó trọng trách này".