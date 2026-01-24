"Trai Nhật" của Can This Love Be Translated gieo nhớ thương không kém Kim Seon Ho

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Hiro của "Can This Love Be Translated" (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không) là "hoàng tử lãng mạn" thì ngoài đời, Sota Fukushi cũng là ikemen (thuật ngữ chỉ người cool ngầu, cuốn hút) tiếng tăm của Nhật Bản.

Hơi ngúng nguẩy nhưng càng xem càng cuốn

hiro-1.jpg

Hiro (Sota Fukushi) là kiểu người có cái tôi cao. Rõ ràng xem Do Ra Mi nhưng khi bị hỏi lại chối đây đẩy. Vì Cha Mu Hee (Go Youn Jung) không nhận ra anh ở buổi tiệc sau liên hoan phim dù 2 người từng đi chung thảm đỏ nên Hiro quay ra "giận lẫy" cô. Anh vùng vằng, khó chịu ngay khi biết Mu Hee là đối tượng quay show cùng.

Nhưng lâu dần, sự vô tư của cô đã "cưa đổ" trái tim anh. Khán giả cũng dần bị hấp dẫn bởi những phản ứng "hỏn lọn" đáng yêu của Hiro, thương cho anh khi liên tục bị crush xoay mòng mòng không hiểu chuyện gì. Hiro thích Mu Hee nhưng không cố chấp. Biết nụ hôn kia không xuất phát từ tình cảm, nhận ra cô thích Joo Ho Jin (Kim Seon Ho), anh liền chủ động đẩy cô chạy về phía chàng phiên dịch.

g-adaqcwmaa6kwv.jpg
sota-2.jpg

Hiro là nam phụ đóng vai trò tăng xúc tác cho đôi chính, có mạch phát triển khá ổn, thậm chí hoàn toàn đủ cơ sở để tách ra một bộ phim độc lập. Nổi tiếng với hình tượng "hoàng tử lãng mạn" dịu dàng, ngọt ngào "hường phấn", Hiro ghét bị đóng khung với nó. Từ việc chấp nhận hình tượng cũ trong khó chịu, thời gian tiếp xúc với Mu Hee đã cho anh động lực quyết tâm theo đuổi điều mình muốn. Hiro rèn thể lực, học ngoại ngữ với hi vọng nhận được vai trong phim hành động.

Phản ứng hóa học của Sota Fukushi với Go Youn Jung không tệ. Ngoài "couple blackpink", khán giả còn mê tít tương tác của anh và Hyunri - người đảm nhận vai trợ lý Nanami, gọi họ là "couple fashion" vì ăn mặc đơn giản có gu. Tuy nhiên, vì Hyunri đã kết hôn nên người xem cũng tuyệt đối cẩn thận trong việc "đẩy thuyền".

screenshot-1083.png
Sota và Hyunri cũng từng hợp tác trong phim truyền hình "Attorney Sodom".

Ikemen với tham vọng "phá khung"

Hội "đu showbiz" Nhật Bản sẽ không xa lạ với cái tên Sota Fukushi. Từ hơn 10 năm trước, anh đã nổi khắp châu Á với vai Gentaro Kisaragi trong series siêu nhân huyền thoại Kamen Rider. Sota vốn không có suy nghĩ trở thành người nổi tiếng. Anh bén duyên với nghệ thuật sau khi người bạn vô tình đăng ảnh chụp anh lên một tạp chí, nhờ đó mà Sota lọt vào tầm mắt của công ty giải trí.

fukushi-sota-from-can-this-love-be-translated-is-the-most-v0-u1e4jleawjeg1.jpg﻿
﻿sota-1.jpg
Sota sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1m83, vóc dáng thanh mảnh nhưng khỏe khoắn và nụ cười đẹp.

Vượt qua hàng ngàn ứng viên để được chọn vào dự án Kamen Rider, nhưng Sota cũng từng lo sợ cái bóng quá lớn của Gentaro Kisaragi. Anh không né tránh vai diễn đã làm nên tên tuổi của mình nhưng cũng giống như Hiro, Sota Fukushi nỗ lực thử sức với đa thể loại, nhân vật để bứt phá giới hạn hình tượng. Giờ đây, nhắc đến Sota, khán giả không chỉ đề cập đến Kamen Rider mà còn có "hoàng tử shoujo" (shoujo là thuật ngữ dành cho tác phẩm hướng đến đối tượng nữ giới) Koichi Taneichi của Amachan hay Shun Takahata của As the Gods will...

hoshi.jpg
Sota là "Cụ Giáo" trong "Vì Sao Đưa Anh Tới" (Hoshi Kara Kita Anata) bản Nhật. Dự án remake này thất bại nhưng diễn xuất của anh vẫn được khen ngợi.
611444417-18256025230293740-1257964082363497293-n.jpg

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không, Hiro có khả năng học ngoại ngữ rất nhanh như tiếng Hàn, Anh. Ngoài đời, Sota cũng từng gây ấn tượng khi giao lưu với khán giả bằng tiếng Anh và Ý trong một liên hoan phim tổ chức ở Rome. Sota cũng đang cho thấy tham vọng tiến ra biển lớn quốc tế khi từng tham gia các dự án hợp tác giữa Nhật Bản - Tây Ban Nha, Đài Loan...

Can This Love Be Translated là phim Hàn Quốc đầu tiên anh tham gia. Tuy nhiên, vì một phỏng vấn từng nhắc đến gia đình có liên quan đến yếu tố lịch sử, chính trị giữa Hàn - Nhật nên dù vai Hiro nhận được phản hồi tích cực tại nhiều nơi, nhưng ở xứ sở kim chi, một bộ phận khán giả tuyên bố "cạch mặt" Sota Fukushi.

cover-1.jpg
Sam
#Sota Fukushi #Can This Love Be Translated #Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không #nam phụ Can This Love Be Translated #Sota Fukushi sự nghiệp #Hiro

