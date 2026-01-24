Dàn sao High School Musical sau 20 năm: Ai gặp biến cố sức khỏe, ai thành công nhất?

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 20 năm kể từ khi High School Musical lần đầu ra mắt trên kênh Disney, cụ thể vào ngày 20/1/2006. Bộ ba phim gốc này đã trở thành hiện tượng toàn cầu, thu hút hàng triệu khán giả nhờ câu chuyện học đường lãng mạn và đầy nhiệt huyết theo phong cách nhạc kịch rộn ràng. Hai thập kỷ trôi qua, High School Musical vẫn khiến khán giả yêu thích và thường xuyên được nhắc đến qua các hoạt động kỷ niệm đặc biệt, nơi các diễn viên cùng nhau tái hợp và cập nhật tình hình hiện tại.

Zac Efron

Zac Efron thủ vai Troy Bolton và cũng là nam chính của High School Musical xuyên suốt 3 phần. Troy là nam sinh nổi tiếng nhất của trung học East High, đồng thời là đội trưởng bóng rổ Wildcats. Khi được chọn vào vai lúc 18 tuổi, Efron thú nhận đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình, được diễn xuất và trình diễn cùng các bạn diễn thân thiết.

Sau khi loạt phim kết thúc, Efron nhanh chóng chuyển mình thành một trong những sao nam điển trai, tài năng của Hollywood. Anh bắt đầu với các vai teen lãng mạn trong 17 Again, Charlie St. Cloud, The Lucky One, rồi nuôi dưỡng diễn xuất qua các dự án phức tạp hơn như The Paperboy, Neighbors, The Greatest Showman, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile... Sau tai nạn suýt mất mạng, khiến gương mặt biến dạng vào năm 2013, Efron có giai đoạn kín tiếng, và chỉ mới lấy lại tự tin và lửa nghề trở lại trong những năm gần đây. Ở tuổi U40 hiện tại, Zac Efron vẫn lẻ bóng, thay vào đó anh tập trung vào sự nghiệp và truyền cảm hứng về cách vượt qua biến cố sức khỏe tinh thần mà anh từng mắc trong giai đoạn tuổi trẻ.

Vanessa Hudgens

Trong High School Musical, Vanessa Hudgens vào vai Gabriella Montez - nữ sinh mới chuyển đến East High ở phần 1, có thành tích tốt và gia nhập câu lạc bộ khoa học của trường. Thế nhưng, cô sở hữu giọng hát hay và đã vượt qua nhiều khó khăn để đứng trên sân khấu cùng Troy tại cuộc thi âm nhạc của trường. Trước vai diễn này, Hudgens đã trải qua nhiều buổi thử vai thất bại tại Disney nên khi được chọn, cô vô cùng phấn khích và trân trọng.

Sau High School Musical, cô tiếp tục với nhiều dự án phim như Beastly, Sucker Punch (2011), và nhất là gây sốc với vai ma cà rồng trong Freaks of Nature. Hudgens cũng theo đuổi sự nghiệp âm nhạc nhưng không thành công, rồi nhanh chóng chuyển hướng sang nhạc kịch với màn ra mắt sân khấu Broadway cùng Gigi. Hiện tại, Hudgens là mẹ của hai con nhỏ cùng chồng là cựu vận động viên MLB Cole Tucker. Cô giữ mối quan hệ thân thiết với dàn diễn viên phim, ngoại trừ Zac Efron - tình cũ của cô.

Ashley Tisdale

Nhắc đến High School Musical thì không thể thiếu tiểu thư "drama" Sharpay Evans do Ashley Tisdale đóng. Cô có khát vọng trở thành người nổi tiếng nhưng cũng muốn có bạn, thường xuyên ngăn chặn hành trình của Gabriella và Troy. Ngoài High School Musical, Tisdale còn có kinh nghiệm diễn xuất tại Disney với The Suite Life of Zack & Cody và lồng tiếng cho Candace trong Phineas & Ferb. Cô còn là diễn viên duy nhất của High School Musical có phần phim riêng về nhân vật Sharpay mang tên Sharpay’s Fabulous Adventure.

Tisdale có giai đoạn thành lập công ty sản xuất Blondie Girl, nổi bật với loạt phim Young & Hungry. Cô cũng có giai đoạn làm nhạc nổi bật với những bản hit như He Said She Said, It's Alright It's OK... Hiện nay, Tisdale tập trung phát triển các thương hiệu làm đẹp và sức khỏe tinh thần của mình, và hạnh phúc bên chồng Christopher French cùng 2 con gái. Gần đây, Tisdale gây chú ý với việc rời nhóm bạn thân "mẹ bỉm Hollywood", nảy sinh xích mích với nhiều sao như Mandy Moore, Hilary Duff và Meghan Trainor.

Corbin Bleu

Corbin Bleu vào vai Chad Danforth - người bạn thân thiết kiêm đồng đội bóng rổ của Troy trong High School Musical. Khác với các bạn diễn, Bleu đã là diễn viên nhí lâu năm, có nền tảng vững chắc tại Disney. Anh từng đóng phim Jump In! ngay sau đó, cho thấy tài năng về khoản ca hát và nhảy múa. Đó là lý do mà Bleu chuyển hướng sang sân khấu Broadway với nhiều dự án đình đám như In the Heights, Singin’ in the Rain, Anything Goes... Năm 2022, nam diễn viên gây chú ý khi trở lại vai Chad trong dự án phim High School Musical: The Musical: The Series. Hiện tại, anh đã kết hôn với diễn viên - người mẫu Sasha Clements.

Lucas Grabeel

Cậu em tài năng của Sharpay - Ryan Evans là nhân tố không thể thiếu của High School Musical. Giỏi ca hát và trình diễn, Ryan lại thường xuyên phải làm nền cho Sharpay, dẫn đến không ít lần "phản bội" để giúp đỡ nhóm Troy và Gabriella chinh phục đam mê của mình. Thời điểm được chọn đóng phim, Grabeel đang khó khăn tài chính và chỉ còn 3 đô la (chưa đến 70 nghìn đồng) trong người, và vai Ryan Evans đã thay đổi cuộc đời anh. Sau High School Musical, Grabeel có thêm nhiều dự án phim nổi bật ngoài Disney như Switched at Birth, Family Guy... Cùng với Bleu, anh cũng trở lại vai Ryan trong High School Musical: The Musical: The Series, nơi nhân vật của anh được thuộc cộng đồng LGBTQ+ đúng theo dự định ban đầu của nhà sản xuất Kenny Ortega.

Monique Coleman

Nhân vật cuối cùng trong bộ 6 cái tên chủ chốt của High School Musical chính là Taylor McKessie - chủ tịch hội học sinh thông minh, sắc sảo, luôn bên cạnh Gabriella và sau này có tình cảm với Chad. Nữ diễn viên đóng vai Taylor - Monique Coleman có sự nghiệp kém tiếng so với dàn bạn diễn, thay vào đó cô trở thành nhà hoạt động xã hội. Năm 2010, cô trở thành Quán quân trẻ đầu tiên của Liên hợp quốc, được đi đến 24 quốc gia để hỗ trợ thanh thiếu niên gặp khó khăn. Cô từng được đề cử giải Emmy nhờ dẫn dắt chương trình Gimme Mo’ và cũng trở lại vai Taylor trong High School Musical: The Musical: The Series. Hiện tại, Coleman vẫn một mình sau khi ly hôn Walter Jordan, kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm.