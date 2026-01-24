Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghỉ đóng phim vài năm, vì sao Lưu Diệc Phi - Vương Nhất Bác vẫn nổi đình đám?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Trong khi nhiều nghệ sĩ làm việc không ngừng nghỉ, một năm đóng vài phim thì C-Biz lại có những ngôi sao nghỉ ngơi dài hạn, lâu lắm rồi không trở lại phim trường nhưng danh tiếng chẳng hề suy giảm.

Đa số nghệ sĩ đều muốn xuất hiện liên tục trước công chúng, thường xuyên có hoạt động sự kiện gì đó để khán giả quan tâm chú ý. Họ lo lắng rằng chỉ cần vắng bóng ít lâu, người hâm mộ sẽ dần quên họ và chuyển hướng sang người khác. Quả thực tốc độ đào thải ở showbiz cực nhanh, ngôi sao mới xuất hiện liên tục nhưng vẫn có những trường hợp đặc biệt, vài năm trời không đóng phim mà danh tiếng chẳng hề suy suyển.

dinh-luu-5.jpg

Như Triệu Lộ Tư đã có gần 400 ngày chưa xuất hiện trên trường quay, kể từ khi cô phải nhập viện vì suy kiệt sức khỏe hồi tháng 12/2024. Từ đó đến nay, Triệu Lộ Tư chưa quay tiếp phim Người Tình đang dở dang mà tập trung đi sự kiện, livestream bán hàng. Nhưng danh tiếng cô vẫn rất vững nhờ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng thành công rực rỡ và người hâm mộ đang nhắn nhủ Triệu Lộ Tư mau chốt kịch bản mới trong năm nay.

dinh-luu-3.jpg

Lưu Diệc Phi đã có hơn 2 năm chưa đóng phim gì từ sau Câu Chuyện Hoa Hồng. Thỉnh thoảng, khán giả sẽ thấy “thần tiên tỷ tỷ” xuất hiện ở lễ trao giải hoặc các sự kiện thương mại, phần lớn thời gian Lưu Diệc Phi sẽ nghỉ ngơi ở căn biệt thự bề thế cùng bầy mèo cưng hoặc đi du lịch với bạn bè. Cũng chính vì không nhận phim ồ ạt, chọn chất lượng thay vì số lượng nên mỗi dự án của Lưu Diệc Phi đều gây chú ý lớn.

dinh-luu-1.jpg

Vương Nhất Bác cũng có gần 2 năm theo đuổi các sở thích cá nhân thay vì nghề nghiệp diễn viên. Vương Nhất Bác đam mê các môn thể thao mạo hiểm như đua ô tô, leo núi và thường xuyên khiến khán giả thót tim với những video tham gia giải đua xe chuyên nghiệp hoặc treo mình trên vách núi cao. Thỉnh thoảng, Vương Nhất Bác cũng làm khách mời trong các show thời trang và cư dân mạng đang rất sốt ruột chờ anh đóng phim trở lại.

qc-4358.jpg
#Lưu Diệc Phi #Vương Nhất Bác #Triệu Lộ Tư #đỉnh lưu Hoa ngữ

