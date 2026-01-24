Hoa hậu gây tranh cãi ở Single's Inferno, được ghép đôi với "hồng hài nhi" 2K1

Bên cạnh dàn nam thí sinh sở hữu body 6 múi và ngoại hình cuốn hút, các cô gái trong Single's Inferno - Địa Ngục Độc Thân mùa 5 lần này cũng không kém phần nổi bật. Trong những tập đầu tiên vừa qua, Mina Sue Choi chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất nhờ vẻ đẹp nổi bật cùng tính cách chủ động, mạnh mẽ, thậm chí gây tranh cãi vì những hành động tranh giành tình yêu của mình.

Sinh năm 1999 tại Úc, Mina Sue Choi lớn lên trong môi trường đa văn hóa khi từng sống ở Hàn Quốc, Canada, Mỹ và Trung Quốc. Trước khi gia nhập làng giải trí, cô từng theo học chuyên ngành Truyền thông tại Đại học Illinois Urbana-Champaign danh tiếng của Mỹ. Năm 2021, Mina Sue dấn thân vào đấu trường sắc đẹp và trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2021.

Sau đó, Mina Sue tiếp tục đại diện Hàn Quốc tham dự đấu trường quốc tế và xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Trái Đất 2022. Cô trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành được thành tích này, đồng thời chinh phục một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Trong các phần thi sơ bộ, cô còn xuất sắc thắng giải người đẹp áo tắm (nhóm Châu Á - Thái Bình Dương), trang phục biển và đầm dạ hội. Sau chiến thắng vẻ vang, Mina Sue tích cực hoạt động vì môi trường, hợp tác cùng các tổ chức như UNEP và WWF để lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Mina Sue trở thành Hoa hậu Trái Đất 2022.

Với kinh nghiệm chinh chiến và khả năng giao tiếp tốt, Mina Sue nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh mẽ khi xuất hiện trên đảo địa ngục của Single's Inferno mùa 5. Trong chương trình, nàng Hậu nổi bật với tính cách bạo dạn, chủ động và không ngại thể hiện cảm xúc. Cô thu hút sự chú ý từ nhiều nam thí sinh ngay từ đầu, bao gồm Su Bin, Sung Hun và Seung Il. Ban đầu, cô chọn Su Bin cho buổi hẹn hò Đảo Thiên Đường đầu tiên. Tuy nhiên, cô nàng nhanh chóng thay đổi và tạo nên những "cú twist" kịch tính.

Mina Sue giành được nhiều bình chọn nhất từ phía nam.

Điểm nhấn khiến Mina Sue trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội là khi cô công khai bày tỏ sự ghen tị trước khoảnh khắc dễ thương giữa Seung Il và Min Gee, sau đó chủ động đứng dậy ngồi cạnh chàng mỹ nam khi được hỏi ai là người cô thích nhất. Bất ngờ thay, Seung Il đã quyết định chọn Mina Sue cho buổi hẹn hò, khiến Min Gee và các thí sinh còn lại lẫn dàn cố vấn ngỡ ngàng.

Mina Sue chủ động tranh giành Seung Il với Min Gee.

Bên cạnh những lời nhận xét có tính cách phức tạp, "pick me" và phải tắt cả phần bình luận trang cá nhân, Mina Sue vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ không ít khán giả. Nhiều người bênh vực rằng cô chỉ đang "chơi theo luật" của Single's Inferno, là một trong những thí sinh thú vị, biết cách tạo chủ đề thu hút và thông minh để chương trình duy trì trạng thái hấp dẫn, khó đoán. Nhiều người thậm chí ủng hộ cô và Seung Il đến với nhau, tạo nên hình ảnh cặp đôi "chị em" đẹp như từ truyện ngôn tình bước ra.