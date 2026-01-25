Sao Hollywood trước khi nổi tiếng: Mariah Carey làm lao công, Brad Pitt làm tài xế

HHTO - Trước khi nổi tiếng như hiện nay, nhiều ngôi sao Âu Mỹ đã phải "lăn lộn" với nhiều ngành nghề từ phục vụ, lao công đến nhân viên bán hàng để theo đuổi đam mê.

Brat Pitt

Trước khi trở thành tài tử nổi tiếng toàn thế giới, Brad Pitt đã có một khởi đầu không hề hào nhoáng tại Los Angeles. Với mục tiêu tích góp từng đồng để chi trả cho các lớp học diễn xuất, ông đã chấp nhận mặc những bộ đồ hóa trang khổng lồ, nhảy múa trước cửa hàng El Pollo Loco dưới cái nắng thiêu đốt để mời chào khách hàng.

Bên cạnh đó, nam tài tử đã từng làm tài xế xe limousine để đưa đón các vũ công, cũng như không ngần ngại làm công việc vận chuyển tủ lạnh và đồ nội thất nặng nề. Sau một buổi phỏng vấn với Brat Pitt, tờ The Guardian chia sẻ: "Chính sự lăn lộn này đã giúp Pitt thấu hiểu giá trị của sự chuyên nghiệp ở mọi vị trí, tạo nên một bản lĩnh thép giúp ông trụ vững tại Hollywood suốt ba thập kỷ."

Brad Pitt đã có một khởi đầu không hề hào nhoáng tại Los Angeles.

Madonna

Đến New York với tham vọng lớn lao trở thành một ngôi sao, Madonna lại bắt đầu từ một nhân viên bán bánh tại Dunkin' Donuts ở Quảng trường Thời đại. Tuy nhiên, công việc này của bà lại kết thúc chóng vánh ngay ngày đầu tiên sau sự cố làm thạch bắn tung tóe lên người khách hàng.

Thay vì bỏ cuộc, Madonna tiếp tục làm mẫu ảnh nghệ thuật và phục vụ bàn để bám trụ lại thành phố đắt đỏ. Trả lời phỏng vấn trên tờ Rolling Stone, "Nữ hoàng nhạc Pop" từng khẳng định rằng sự nghèo khó và những công việc với đồng lương bèo bọt khi đó chính là "lò luyện" cho ý chí thép của bản thân để trở thành một huyền thoại.

Sự nghèo khó khi đó chính là "lò luyện" cho ý chí thép.

Margot Robbie

Margot Robbie là con thứ ba trong một gia đình với bốn anh chị em. Khi cô 5 tuổi, ba của cô đã rời đi để lại mẹ cô phải một mình gồng gánh nuôi dạy các con trong hoàn cảnh tài chính khó khăn. Trước tình cảnh đó, Margot Robbie đã phải làm cùng lúc ba công việc ở tuổi 16, từ nhân viên bán sandwich tại Subway, dọn dẹp nhà cửa đến phục vụ tại quán bar để hỗ trợ kinh tế cho mẹ.

Khi có được vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Neighbours, nữ diễn viên mới quyết định dừng các công việc khác để tập trung vào diễn xuất. Giờ đây, Margot Robbie trở thành một trong những nữ minh tinh được săn đón hàng đầu tại Hollywood.

Sự kiên trì ấy cũng được tìm thấy trong câu chuyện của Margot Robbie.

Mariah Carey

Mariah Carey từng sống trong một căn hộ áp mái không có giường, thường xuyên phải ăn mì qua ngày. Để nuôi giấc mơ âm nhạc, cô làm việc tại các salon tóc với nhiệm vụ quét dọn, lau chùi và học việc. Cô cũng từng làm nhân viên giữ áo khoác và phục vụ bàn tại nhiều nhà hàng ở khu Manhattan.

Theo tờ The New York Times, sự kiên định của Mariah lớn đến mức cô thường xuyên bị sa thải vì dành quá nhiều thời gian để viết nhạc vào những mẩu giấy ăn thay vì tập trung phục vụ khách. Đối với cô, những công việc chân tay chỉ là trạm dừng chân tạm thời nhưng chúng là nguồn tư liệu quý giá để cô viết nên những ca khúc chạm tới trái tim hàng triệu người nghe.

Diva sở hữu quãng giọng 5 quãng tám từng có một quá khứ đầy gian nan.

Gwen Stefani

Gwen Stefani, biểu tượng của dòng nhạc Pop-Rock đã bắt đầu sự nghiệp lao động của mình bằng việc lau sàn và múc kem tại Dairy Queen. Đây không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là nơi cô và anh trai mình tích góp từng đồng lương ít ỏi để mua những thiết bị âm nhạc đầu tiên cho ban nhạc No Doubt.

Trả lời trên Harper's Bazaar, Gwen cho biết việc bắt đầu từ một nhân viên phục vụ mặc đồng phục giúp cô giữ được sự khiêm tốn và biết ơn khi đã ở trên đỉnh vinh quang. Cô hiểu rằng mọi thành công bền vững đều được xây dựng từ những viên gạch nhỏ nhất của sự nỗ lực tự thân.