Cặp "chị em" Song Seung Il - Kim Min Gee dẫn đầu dàn cast Single's Inferno 5

HHTO - Cặp "chị em" Song Seung Il - Kim Min Gee gây sốt mạng xã hội sau tuần phát sóng đầu tiên của Địa Ngục Độc Thân (Single's Inferno 5). "Trai hư" Gen Z cùng "chị đại hổ báo" bùng nổ chemistry, dẫn đầu dàn người chơi về mức độ nổi tiếng.

Show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân 5 vừa ra mắt 4 tập đầu tiên đã đạt hiệu quả truyền thông vượt mức kỳ vọng. Dàn cast ghi nhận lượt tăng follow mạng xã hội cá nhân chóng mặt.

singles-inferno-ep-1-4-follow-2.jpg
singles-inferno-season-5-song-seung-il-wsa.jpg

48 giờ sau khi Single's Inferno 5 công chiếu, Seung Il dẫn đầu dàn sao với mức tăng gần 150K lượt nhấn theo dõi mới trên Instagram. Đây được xem là mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng, bỏ xa vị trí thứ hai tới hơn 50K lượt.

singles-inferno-ep-1-4-162.png
singles-inferno-ep-1-4-follow-1.jpg
singles-inferno-ep-1-4-seung-il-min-gee-1.jpg

Sức hút của Song Seung Il đến từ giao diện "trai hư" cùng tuyến tình cảm thú vị với Kim Min Gee. Dù kém tuổi bạn hẹn, Seung Il không bị "át vía" ở buổi hẹn hò riêng, liên tục "thoại bạo" khiến người xem thích thú. Nam người mẫu sinh năm 2001 "hút fan" nhờ nét tính cách đối lập, khi thì táo bạo, lúc đáng yêu đúng tuổi.

Tính đến rạng sáng 24/1, Song Seung Il chạm mốc 250K lượt theo dõi Instagram, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục hơn 440% so với trước khi show lên sóng.

singles-inferno-ep-1-4-seung-il-min-gee-6.jpg

Xếp ở vị trí thứ hai là Kim Min Gee, mỹ nhân hút hơn 80K followers mới trên Instagram sau 48 giờ lên sóng trên Single's Inferno 5.

Khác với Seung Il, Min Gee đã tích lũy được hơn 400K người theo dõi từ trước game show, nổi tiếng qua danh xưng "Karina của điền kinh Hàn Quốc". Min Gee hiện sở hữu tài khoản Instagram 616K followers, là người chơi nổi tiếng nhất dàn cast (chỉ tính những người chơi đã được công bố).

singles-inferno-ep-1-4-154.png
singles-inferno-ep-1-4-207.png

Kim Min Gee được nhận xét là nhân tố có cá tính đặc sắc của mùa giải. Người chơi nữ "được lòng" netizen nhờ tính cách bộc trực, khí chất "nữ cường" nổi bật. "Bản sao Karina aespa" có đặc quyền chọn bạn hẹn lên Đảo Thiên Đường đầu tiên nhờ được nhiều sao nam yêu thích nhất tập 1.

"Chị đại" sinh năm 1996 có lối chơi trực diện, thể hiện thái độ tình cảm rõ ràng, không khoan nhượng. Khoảnh khắc nữ vận động viên kéo áo "khẳng định chủ quyền" với Seung Il trước sự khiêu khích của Choi Mina Sue trong đêm đốt lửa trại tập 4 là chủ đề "hút view" trên TikTok tuần qua.

singles-inferno-ep-1-4-7.png
singles-inferno-ep-1-4-3.png

Khán giả đang trông đợi các diễn biến tiếp theo của cặp "hồng hài nhi" - "chị đại" tại Single's Inferno 5. Nhiều khán giả "đẩy thuyền" cho cặp đôi "cập bến" ở tập cuối. Trong khi đó, một số ý kiến phỏng đoán Seung Il có thể sẽ "lật kèo" trước sự tấn công của Mine Sue, tạo ra "bùng bình" tình cảm đầy drama.

fb-170126.jpg
MIDI
#Single's Inferno 5 #Seung Il #Kim Min Gee #tranh cãi Địa Ngục Độc Thân #Địa Ngục Độc Thân #Choi Mina Sue #Địa Ngục Độc Thân hẹn hò

