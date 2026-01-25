Tương lai của Alice In Borderland: Mùa 4 khởi động hay sẽ có phiên bản quốc tế?

HHTO - Tương lai nào đang chờ đợi “Alice In Borderland”? Bộ phim trò chơi sinh tồn gay cấn và hấp dẫn này sẽ có mùa 4, hay bản phim làm lại với việc mở rộng các trò chơi ra quốc tế?

Vào tháng 9/2025, Alice In Borderland (Thế Giới Không Lối Thoát) đã lên sóng mùa 3 trên Netflix. Mùa phim này đưa Arisu (Yamazaki Kento) và Usagi (Tsuchiya Tao) trở lại vùng đất kỳ lạ Borderland, một lần nữa phải tham gia các trò chơi chết chóc tại đây. Nếu chiến thắng, họ sẽ được trở về thế giới thực; nhưng nếu thua, họ phải trả giá bằng chính mạng mình.

Mùa 3 của Alice In Borderland đã khép lại với việc Arisu chiến thắng các trò chơi, thành công cùng Usagi trở về thế giới thực, một lần nữa. Nhưng mùa 3 cũng úp mở về khả năng Borderland cùng các trò chơi sinh tồn của nó sẽ mở rộng ra trên toàn thế giới.

Tình tiết phim hé lộ rằng thảm họa động đất đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, từ đó dẫn đến khả năng sẽ có nhiều nạn nhân, và những người đang ở giữa lằn ranh sống - chết có thể sẽ thấy mình “tỉnh giấc” ở một vùng đất giống với thực tại nhưng không phải là thực tại - gọi là Borderland. Điều đó đặt ra câu hỏi rằng liệu bộ phim sinh tồn gay cấn này sẽ có mùa 4 hay không?

Thực tế, có thông tin tiết lộ rằng mùa 3 đã được lên kế hoạch để trở thành mùa cuối của loạt phim này. Từ ban đầu, nhà sản xuất đã chỉ định làm mùa 3 và khép lại hành trình chơi game của Arisu tại đây. Dù vậy, cũng không thể khẳng định đây là điểm cuối của loạt phim này. Rất có thể khi thấy thương hiệu phim này vẫn còn thu hút khán giả, Netflix vẫn muốn “vắt sữa” bằng cách làm tiếp mùa 4, nhưng điều đó khá khó để thực hiện.

Những fan cứng của Alice In Borderland đều biết rằng chỉ có hai mùa đầu của loạt phim này là bám sát nội dung của manga (truyện tranh) gốc. Mùa 3 chỉ sử dụng một vài trò chơi từ manga - những trò chơi mà hai mùa phim đầu đã lược bỏ, chứ cốt truyện chính là được viết mới. Do đó, tuy chưa đến mức là thảm họa, nhưng Alice In Borderland 3 đã bị đánh giá là hụt hơi so với hai mùa phim đầu. Đặc biệt, tâm lý nhân vật trong mùa 3 bị fan nhận xét là khiên cưỡng, không thuyết phục, thiếu nhất quán so với chính họ ở hai mùa phim trước.

Vậy, nếu không tiếp tục làm mùa 4, liệu Alice In Borderland có khởi động lại thương hiệu này với một phiên bản quốc tế mở rộng hay không? Lúc này, bối cảnh trò chơi sẽ không còn gói gọn ở Nhật Bản mà có thể xảy ra ở bất kỳ đâu. Theo đó, dàn nhân vật cũng không cần giữ nguyên như cũ, hoàn toàn dễ dàng được thay mới hoàn toàn.

Có lẽ đó chính là tham vọng của Netflix khi cài cắm chi tiết thảm họa động đất đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới trong tập cuối cùng của Alice In Borderland 3. Tuy nhiên, hiện tại chưa có bất cứ thông tin đáng tin cậy nào cho thấy Netflix đang thực hiện hóa tham vọng này. Có thể dự án này sẽ thành hiện thực trong tương lai, hoặc có thể vĩnh viễn chỉ nằm trên bàn giấy.

Alice In Borderland gồm có 3 mùa phim, tất cả đều đã lên sóng trọn bộ trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“Đây là một tin tốt. Mùa 3 không hẳn là dở, nhưng có lẽ phim nên kết thúc ở mùa 2 thì sẽ tuyệt hơn.”

“Phim không nên có mùa 4 thật, tôi còn xem mãi chưa hết mùa 3 nè.”

“Tôi còn nghĩ họ không nên có mùa 3 luôn cơ.”

“Đừng phá hỏng một bộ phim hay bằng cách kéo dài nó một cách lê thê.”

“Mùa 3 là một cú sốc đối với tôi sau hai mùa đầu quá xuất sắc.”

“Mùa 3 không quá xuất sắc nhưng nó vẫn là một phần bổ sung hay. Dù vậy tôi thấy tuyệt vời nhất là phim nên kết thúc ở mùa 2.”

“Nếu mà làm mùa 4 thì họ sẽ làm gì? Lại lôi Arisu đến Borderland rồi bắt người ta chơi trò chơi tiếp à? Quá là nhàm chán đi. Không làm nữa là đúng rồi đấy.”

“Hai mùa phim đầu rất tuyệt vời vì nó bám sát truyện tranh. Mùa 3 được viết mới nên mọi thứ đã chệch hướng. Mùa 4 nếu còn làm sẽ thành thảm họa đấy, vì thế nên dừng lại thôi.”