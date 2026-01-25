Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

The Boyfriend mùa 2: Huwei đang học Tiến sĩ, từng giành huy chương SEA Games

Dương Kiều

HHTO - Huwei đang là cái tên gây chú ý trong The Boyfriend mùa 2 nhờ nét điển trai, tính cách ấm áp và in-tư học vấn khủng.

Trong khi cặp đôi Izaya - William đang chiếm lĩnh thời lượng của The Boyfriend mùa 2, khán giả lại dành sự chú ý của mình cho một chàng trai khác. Trong những tập mới gần đây, Huwei bắt đầu nổi lên với ngoại hình cuốn hút cùng tính cách ấm áp, nhận được hàng loạt lời khen ngợi và sự ủng hộ nhiệt tình từ người xem.

u200bhuwei-on-the-boyfriend-seas.jpg

Sinh năm 1998, Huwei lớn lên chủ yếu ở Trung Quốc trước khi chuyển đến Nhật Bản cùng gia đình từ năm 7 tuổi. Hiện tại, Huwei đang theo học chương trình Tiến sĩ tại Đại học Kobe, chuyên lĩnh vực kết hợp giữa nhân học và lý thuyết giới. Trước đó, anh đã hoàn thành bằng thạc sĩ Quan hệ Quốc tế tại Đại học Ritsumeikan.

605183049-1296152179206916-8914914428293060885-n.jpg
Huwei đang học Tiến sĩ tại Đại học Kobe danh giá của Nhật Bản.

Không chỉ xuất sắc về học thuật, Huwei còn thông thạo nhiều ngôn ngữ gồm tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật lưu loát và một chút tiếng Thái. Anh từng làm phiên dịch tại sân bay và tham gia khóa học tiếng Anh ngắn hạn tại Lewis & Clark College (Mỹ) vào năm 2015. Chưa kể, sự nghiệp thể thao của Huwei cũng đầy ấn tượng khi là thành viên đội judo quốc gia Thái Lan, từng giành huy chương Đồng Asia Open 2018 và mới nhất là huy chương Bạc tại SEA Games 2025. Huwei từng mơ ước góp mặt tại Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024, nhưng hai chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã khiến giấc mơ dang dở.

588637127-18545400541058858-3780532635958657860-n.jpg
590401501-18545400532058858-7874964494996482056-n.jpg
Huwei từng tham gia và giành HCB SEA Games 2025.

Trên sóng The Boyfriend mùa 2, Huwei gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ vẻ ngoài quyến rũ nhưng toát lên sự hiền lành, điềm tĩnh. Đặc biệt, tính cách chu đáo, tốt bụng của anh được thể hiện rõ nét qua những hành động chăm sóc ấm áp dành các thí sinh khác. Điển hình là khi biết Bomi bị bệnh, Huwei không thể chú tâm tập gym như mọi khi, sau đó lập tức vào bếp chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng để chăm sóc anh. Cách yêu "mưa dầm thấm lâu" của Huwei thu hút nhiều người khác, ngoài Bomi còn có Hiroya và Ryuki, tạo nên nhiều "thuyền" dành cho khán giả mong ngóng.

vs-netflix-theboyfriende9untilth.jpg
"Thuyền" Huwei và Bomi đang được nhiều khán giả ủng hộ.

Thông qua The Boyfriend mùa 2, Huwei cũng thẳng thắn chia sẻ về quan điểm tình yêu và cuộc sống cá nhân. Anh mất chị gái vì bệnh ung thư vào tháng 10/2020, từ đó ngày càng gắn bó với mẹ. Tuy chưa chính thức "come out" nhưng anh vẫn luôn giữ hy vọng được mẹ và bà ngoại chấp nhận. Quan điểm của Huwei hiện tại là sống hết mình và không để lại tiếc nuối, theo như lời chị gái anh từng dạy.

604689694-1296152225873578-8972583165030448407-n.jpg
606434521-1296152232540244-2864559281542313325-n.jpg
472306406-18477539752058858-608904029512912607-n.jpg
472913778-18478983385058858-6511324721970235374-n.jpg
Huwei có phong cách giản dị ngoài đời, thích đi du lịch và leo núi.
608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều
#The Boyfriend mùa 2 #The Boyfriend #Huwei #Bomi #Ryuki #Hiroya

