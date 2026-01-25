Single's Inferno 5: "Bản sao" Song Joong Ki tiết lộ phải lòng bình luận viên

HHTO - Cựu vận động viên bóng chày Lim Su Been tham gia Địa Ngục Độc Thân 5 gây chú ý vì nhan sắc như "bản sao" Song Joong Ki. Khán giả sốc khi mỹ nam tiết lộ thông tin về tuổi tác, nghề nghiệp.

Chỉ sau tuần phát sóng đầu tiên của Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân) 5, nhiều người chơi tạo ra cơn sốt thảo luận. Nổi bật trong dàn nam phải kể đến Lim Su Been - thí sinh sở hữu nhan sắc được ví như "bản sao" Song Joong Ki.

Lim Su Been dù là người chơi bổ sung ở tập 2 nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sau 4 tập đầu tiên, "bản sao" Song Joong Ki có hơn 20 phút lên sóng, xếp thứ 2/7 dàn cast nam, theo sát nút Woo Sung Min.

Trong phần tự giới thiệu, Lim Su Been cho biết chưa từng trải qua tình yêu sét đánh, tham gia show hẹn hò với mong muốn tìm được “người khiến trái tim anh loạn nhịp tức thì". Mỹ nam khiến ban bình luận "nhốn nháo" khi chọn Lee Da Hee là hình mẫu phụ nữ lý tưởng.

Lim Su Been là nhân tố gây bất ngờ nhất về hồ sơ cá nhân. Từ bình luận viên, bạn hẹn , netizen còn "ngỡ ngàng ngơ ngác" khi biết mỹ nam sinh năm 2002, là sao nam trẻ nhất dàn cast nam hiện tại. Tại Đảo Địa Ngục, anh "đánh lừa" dàn bình luận viên nhờ tính cách ít nói, điềm đạm, trông rất trưởng thành so với tuổi thật.

Su Been hiện là người mẫu lookbook, từng có 10 năm chơi bóng chày chuyên nghiệp. Sao nam giải nghệ vì chấn thương nghiêm trọng ở vai.

Về tuyến tình cảm, Su Been được Á hậu Miss Korea 2024 Hee Sun yêu thích. Nhưng anh lại hết lòng với Mina Sue. Cả hai có buổi hẹn hò tốt đẹp tại Đảo Thiên Đường nhưng Mina sau đó không xác định tình cảm mà triển khai tìm hiểu nhiều sao nam khác. “Kể cả nếu Hee Sun chọn tôi, tôi vẫn muốn tập trung hết vào Mina Sue” - Su Been trả lời phỏng vấn riêng.

Người xem bày tỏ tiếc nuối khi mỹ nam Gen Z si tình người chơi nữ có quan hệ tình cảm phức tạp nhất mùa giải (tính tới hiện tại). Mina Sue được cho là nhiều lần có hành động thiếu tôn trọng với Su Been. Trong teaser tập mới, cả hai có cuộc trò chuyện nghiêm túc. Người xem hy vọng anh sẽ sớm dứt khỏi "bùng binh tình ái" để có cái kết đẹp tại show hẹn hò.

Trước khi xuất hiện ở Single's Inferno 5, Lim Su Been từng tham gia Mister International Korea 2022 và lọt vào Chung kết cuộc thi. Năm 2024, nam người mẫu xuất hiện với tư cách khách mời trong tập 9 show thực tế Hype Boy Scout của đài ENA, thu hút sự chú ý nhờ sắc vóc điển trai, vạm vỡ.