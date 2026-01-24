Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Can This Love Be Translated: Kim Seon Ho ẩn ý tinh tế, hút thêm nửa triệu follow

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "Cờ xanh" Kim Seon Ho "đốn tim" khán giả trong "Can This Love Be Translated?" nhờ gu ăn mặc đậm chất hoài niệm. Nhiều bản phối của nhân vật phiên dịch viên Joo Ho Jin được cài cắm ẩn ý tinh tế, nhắc nhớ về tổ trưởng Hong Du Sik từ "Hometown Cha Cha Cha".

Hiệu ứng từ Can This Love Be Translated? (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?) giúp dàn sao trở thành tâm điểm thảo luận. Nam chính Kim Seon Ho hút hơn 670K người theo dõi trên Instagram chỉ trong một tuần.

Bên cạnh diễn xuất tròn vai của Kim Seon Ho, yếu tố tạo nên thành công cho nhân vật Joo Ho Jin còn nằm ở khâu tạo hình thống nhất. Mỗi bộ trang phục đều được cài cắm ẩn ý tinh tế, phản ánh tính cách và diễn biến tâm lý của nhân vật.

can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-joo-ho-jin-1.jpg
can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-ho-jin-35.jpg
can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-ho-jin-36.jpg
Nam chính Joo Ho Jin chuộng thiết kế đến từ Burberry, Ralph Lauren, mang đậm hơi thở "giàu ngầm" (quiet luxury).

Tủ đồ của chàng thông dịch viên đa ngôn ngữ Joo Ho Jin xây dựng theo tinh thần tối giản. Nam chính xuất hiện chủ yếu cùng các món đồ kinh điển như áo len, sơ mi, áo khoác dáng dài. Phom dáng vừa vặn, không quá ôm sát, những lựa chọn này tạo cảm giác về người đàn ông chững chạc, đứng đắn.

Trong bối cảnh trang trọng như tọa đàm, hòa nhạc, phiên dịch viên Joo Ho Jin chọn âu phục tối màu có phom dáng chuẩn mực. Anh tiết chế tối đa chi tiết cầu kỳ hay logo thương hiệu. Điểm nhấn chỉ xuất hiện nhẹ nhàng ở cà vạt họa tiết hay khăn quàng kẻ.

Ở những phân cảnh đời thường, Ho Jin trở nên gần gũi hơn với áo len mỏng, cardigan phối cùng quần âu nhạt màu hoặc jeans.

Các bản phối gợi nhớ tới hình ảnh "Tổ trưởng Hong" trong Hometown Cha Cha Cha. Nếu Hong Du Sik mang nét phong trần vùng biển, Joo Ho Jin là phiên bản nâng cấp với vẻ tri thức, lịch lãm của một chuyên gia ngôn ngữ.

can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-ho-jin-32.jpg
can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-ho-jin-11.jpg
can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-ho-jin-12.jpg

Bối cảnh tuy khác nhau nhưng đều là "cờ xanh" mang lại cảm giác an toàn, ấm áp, vừa vặn với hình tượng "bạn trai lý tưởng" mọi fan girl đều mơ ước ở đời thực.

Ở mọi hoàn cảnh, trang phục luôn hướng đến sự gọn gàng chuẩn mực. Thời trang theo đó đóng vai trò phản ánh rõ nét tính cách hướng nội, điềm đạm của nam chính.

can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-joo-ho-jin-14.jpg
can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-joo-ho-jin-15.jpg
can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-joo-ho-jin-13.jpg

Bảng màu trang phục của Joo Ho Jin xoay quanh gam trung tính như be, nâu, xám, xanh navy và xanh rêu. Cách phối theo phong cách vintage, đậm màu hoài niệm giúp nam chính hòa mình vào các bối cảnh quay thơ mộng tại Nhật Bản, Canada, Ý và Hàn Quốc.

can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-joo-ho-jin-8.jpg
can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-joo-ho-jin-7.jpg
can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-joo-ho-jin-11.jpg

Việc hạn chế gam màu nổi không chỉ phản ánh nét trầm tư của nhân vật mà còn nêu bật vai trò của anh trong mối quan hệ với nữ chính.

Nữ minh tinh Cha Mu Hee (Go Youn Jung) được tô vẽ rực rỡ, nổi bật trong mỗi khung hình. Qua các bản phối kịch tính, mang âm hưởng gothic về đêm, khán giả cảm nhận rõ nội tâm đầy bất ổn của nhân cách Do Ra Mi.

Trong những lúc đen tối nhất của nữ chính, sự ổn định trong phong cách của Joo Ho Jin ngụ ý cho vai trò người chữa lành, đồng hành cùng cô vượt qua khủng hoảng.

can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-ho-jin-5.jpg
can-this-love-be-translated-kim-seon-ho-joo-ho-jin-35.jpg

Diễn biến tình cảm của nam chính cũng được khéo léo thể hiện qua thời trang. Ở giai đoạn đầu, cặp đôi ăn diện độc lập, mỗi người một vẻ. Khi anh có dấu hiệu "rung rinh", các bộ cánh được điểm thêm mảng màu sáng, đồng điệu với nữ chính.

fb-170126.jpg
Diệu Minh
#Kim Seon Ho #Can This Love Be Translated #Joo Ho Jin #Hometown Cha Cha Cha #thời trang nam chính #Cha Mu Hee #Go Youn Jung #thời trang phim

Xem thêm

Cùng chuyên mục