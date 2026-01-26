"Tiếng Yêu" cản phim Hyun Bin lên hạng 1, Kim Seon Ho hay Youn Jung giữ ngôi vương?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Đúng như dự đoán, cơn sốt của "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không" (Can This Love Be Translated?) đã ngay lập tức đưa tác phẩm này lên Top 1 ở cả 2 bảng phim và diễn viên được quan tâm nhất tuần. "Điều tra viên Hong" có pha bứt phá rating ngoạn mục.

Sau 1 tuần có rating tăng vọt lên gấp đôi, Thẩm Phán Trùng Sinh (The Judge Returns) giảm tốc, đạt tỉ suất người xem trung bình toàn quốc 11.4% và 10.8% ở tập 7 - 8. Spotlight màn ảnh cuối tuần thuộc về Điều tra viên Hong (Undercover Miss Hong) khi tỉ suất người xem tập 3 đạt 5.2% và đạt "peak" mới là 7.4% ở tập 4.

undercover-miss-hong-2-2.jpg
Trong tập 3 - 4, Hong Geum Bo gặp khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ ở công ty Hanmin. Cô bị triệu tập đến phiên điều trần mà bạn trai cũ Shin Jung Woo (Go Kyung Pyo) cũng tham gia, đối mặt với nguy cơ lộ danh tính.

Tên Trộm Yêu Dấu (To My Beloved Thief) tạm có một tuần đi ngang với rating 6.6% và 7.1%. Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người (No Tail To Tell) dần len lỏi vào Top 10 phim thịnh hành trên các nền tảng OTT ở nhiều quốc gia, trong khi tỉ suất người xem vẫn ở "điểm trung bình", có xu hướng giảm nhẹ - 3.1% và 2.4% cho tập 3 và 4.

620396775-18147337591449453-2837600864116111986-n.jpg
619679968-18147337576449453-235337429188892630-n.jpg
Nguồn: Good Data Corporation

Đúng như dự đoán, Taxi Driver 3 rời cuộc chơi thì Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không vừa "debut" đã leo ngay lên đầu bảng phim được quan tâm nhất tuần 3 tháng 1 năm nay, khiến Made in Korea và Hyun Bin vẫn chưa thể giành được hạng 1. Dù nhận về nhiều phản hồi trái chiều, No Tail To Tell vượt qua Điều tra viên HongThẩm phán trùng sinh để giữ hạng 3 trên bảng phim hot.

Đầu bảng diễn viên có sức ảnh hưởng nhất tuần 3 tháng 1 thuộc về "couple cỏ bốn lá" Go Youn Jung và Kim Seon Ho, cả hai đồng loạt tăng 16 hạng. Với phong độ này, Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không có thể sẽ chưa "out bảng" vội trong tuần cuối tháng 1.

cover-1.jpg
Sam
