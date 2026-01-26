Cảnh bị cắt trong Single's Inferno 5: Min Gee "chấm chọn" Seung Il, Jae Jin chủ động

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Những phân cảnh bị cắt trong 4 tập đầu của show hẹn hò "Single's Inferno 5" được Netflix "thả xích" khiến netizen có thêm hy vọng "thuyền" Seung Il - Min Gee/Min Ji "ra khơi". Tưởng chừng nhạt nhòa, bộ đôi Jae Jin - Joo Young có khoảnh khắc rung động trong lần hẹn hò đầu tiên.

Trước thềm phát sóng tập 5-6 Địa Ngục Độc Thân 5, Netflix tung đoạn clip unreleased dài hơn 5 phút về 2 cặp đôi hẹn hò lần đầu trên Đảo Thiên Đường gồm Seung Il - Min Gee/Min Ji và Jae Jin - Joo Young.

singles-inferno-5-canh-bi-cat-min-gee-jae-jin-seung-il-joo-young-12.png
singles-inferno-5-canh-bi-cat-min-gee-jae-jin-seung-il-joo-young-15.png

Tại hồ bơi, Seung Il và Min Gee/Min Ji tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi. Cặp đôi nói rằng họ thích những khoảng lặng giữa cuộc đối thoại. Dù không có những đoạn trò chuyện sâu hay skinship, tương tác giữa hai người vẫn khiến khán giả "rung rinh".

singles-inferno-5-canh-bi-cat-min-gee-jae-jin-seung-il-joo-young-10.png
singles-inferno-5-canh-bi-cat-min-gee-jae-jin-seung-il-joo-young-11.png

Trả lời phỏng vấn riêng, nữ vận động viên cho biết: "Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với tôi là ở hồ bơi. Chúng tôi trở nên rất thân thiết, anh ấy trông dễ thương khi cười nói, vui đùa cạnh tôi. Trước đó, anh chàng này không hay cười mấy nhưng ảnh rất vui vẻ vào tối hôm ấy, đáp lời qua lại thú vị."

Qua diễn biến sau đó tại đêm lửa trại, netizen xác định được rằng Min Gee đã "chấm chọn" và quyết định "all-in" (tất tay) vào Seung Il. "Thuyền viên" hy vọng cặp chị em tiến triển tình cảm tốt đẹp đến cuối show Single's Inferno 5.

singles-inferno-5-canh-bi-cat-min-gee-jae-jin-seung-il-joo-young-5.png
singles-inferno-5-canh-bi-cat-min-gee-jae-jin-seung-il-joo-young-4.png

Jae Jin lần thứ hai bước chân lên Đảo Thiên Đường, sau khi khớp nguyện vọng cùng Joo Young. Qua những cảnh bị cắt mới được công bố, nam vũ công cho thấy thái độ chủ động hơn đáng kể trong bữa ăn. Sao nam liên tục khen ngợi nét hấp dẫn mới lạ của Joo Young. Cặp đôi có khoảnh khắc chụp hình “lấy liền” với kiểu tạo dáng “tình bể bình”.

singles-inferno-5-canh-bi-cat-min-gee-jae-jin-seung-il-joo-young-8.png
singles-inferno-5-canh-bi-cat-min-gee-jae-jin-seung-il-joo-young-2.png

Ở phần phát sóng chính thức, tương tác giữa Jae Jin - Yoo Young bị nhận xét khá mờ nhạt. Sau cảnh mới công bố từ nhà đài, nhiều người xem muốn “đẩy thuyền” Jae Jin - Yoo Young vì độ “hợp cạ”. Joo Young “bắt sóng nhanh” với các câu bông đùa của Jae Jin - người từng bị chê “hài nhạt”.

123.jpg
MIDI
#Single's Inferno #Min Gee #Seung Il #Jae Jin #Địa Ngục Độc Thân #tranh cãi Địa Ngục Độc Thân #cảnh bị cắt

