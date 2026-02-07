Fan meeting đầu tay của Mason Nguyễn cháy vé trong 10s, Cổ Đông “than trời”

Fan meeting đầu tay của Mason Nguyễn với tên gọi “Chuyến bay MS2701” vừa mở bán đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt khi toàn bộ 120 vé đợt đầu tiên hết sạch chỉ sau khoảng 10 giây. Theo chia sẻ từ phía nam nghệ sĩ, hệ thống ghi nhận hơn 64.000 lượt truy cập cùng lúc, biến cuộc săn vé trở thành một “cuộc đua tốc độ” đúng nghĩa.

120 vé fan meeting đầu tiên đã nhanh chóng tìm được chủ nhân chỉ trong 10 giây.

Trên mạng xã hội, không khí bàn luận trở nên sôi động với loạt bài đăng vừa bày tỏ sự tiếc nuối vì lỡ vé, vừa hài hước truy tìm 120 người may mắn để “xin vía” cho lần mở bán tiếp theo.

Fan không kịp trở tay với tốc độ hết vé “nhanh như chớp” của fan meeting Mason Nguyễn.

Bên cạnh đó, sự chênh lệch giữa số lượng vé được bán ra so với lượng truy cập lớn đã khiến hội chứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ) lan rộng trong cộng đồng fan. Không ít người mất cảnh giác, dễ dàng tin vào các lời rao bán vé trôi nổi và trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo, khiến công cuộc săn vé trở nên khó khăn hơn.

Trước tình hình này, ê-kíp của Mason Nguyễn đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo người hâm mộ cần hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không giao dịch mua bán vé qua các kênh không chính thức. Đồng thời, ê-kíp cũng trấn an rằng sẽ có thêm đợt mở bán tiếp theo với số lượng vé lớn hơn, khuyên fan nên bình tĩnh chờ thông báo thay vì vội vàng mua vé không chính chủ.

Ê-kíp lên tiếng trấn an các Cổ Đông, "nhá hàng" số lượng vé bán chính thức.

Việc fan meeting đầu tay nhanh chóng cháy vé được xem là minh chứng rõ nét cho sức hút của Mason Nguyễn sau Anh Trai “Say Hi” 2025. Sau khi tham gia chương trình, Mason Nguyễn ghi điểm với khán giả trẻ nhờ màu sắc âm nhạc riêng, cá tính rõ ràng cùng hình ảnh gần gũi, chân thành khi tương tác với người hâm mộ. Không còn là cái tên quen thuộc trong phạm vi cộng đồng Underground, Mason Nguyễn dần trở thành gương mặt được đông đảo Gen Z quan tâm và theo dõi.

Mason Nguyễn có sự “lột xác” ngoạn mục sau Anh Trai “Say Hi” 2025.

Sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng Cổ Đông không chỉ thể hiện qua những con số săn vé ấn tượng, mà còn đến từ cách fan sẵn sàng đồng hành, bảo vệ và lan tỏa hình ảnh của thần tượng. Fan meeting MS2701 vì thế không chỉ là một buổi gặp gỡ đơn thuần, mà còn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của Mason Nguyễn.

Mason Nguyễn nhận gần 2 tấn quà tặng từ fan nhân dịp sinh nhật ngày 27/1. Fan meeting lần này chính là lời hồi đáp của nam rapper dành cho những người đã luôn yêu thương mình.