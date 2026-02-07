UPRIZE tổ chức fansign cùng hơn 500 khán giả, ra mắt ca khúc truyền động lực

HHTO - 7 thành viên nhóm nhạc UPRIZE vừa có buổi fansign gặp gỡ hơn 500 người hâm mộ tại TP.HCM. Ngay sau đó, dàn trai đẹp Gen Z tiếp tục ra mắt ca khúc "Mơ Giữa Ban Ngày" gửi tặng khán giả dịp năm mới.

Chiều 6/2, không khí tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM trở nên náo nhiệt với buổi fansign ký tặng poster nhóm UPRIZE. Sự kiện có sự tham gia của 7 thành viên BEX, P.N, LAVM, O.D, WONBI, DYLAN và LEON - những gương mặt bước ra từ chương trình Tân Binh Toàn Năng và hơn 500 người hâm mộ.

Trong không khí rộn ràng "đu idol" mùa Tết, nhiều người hâm mộ cho biết đã có mặt tại địa điểm từ ngày hôm trước. Sức nóng của dàn nghệ sĩ Gen Z còn khiến nhiều khán giả bay từ Hà Nội hay thậm chí từ Mỹ và Úc về tham dự.

Đến hơn 17h, dàn nghệ sĩ trẻ với visual "phát sáng" chính thức đổ bộ trong những thiết kế áo dài có sắc đỏ, sắc vàng, khiến không khí Tết thêm rõ nét. Sau màn chào hỏi gần gũi, dễ thương, nhóm đã nhanh chóng "làm nhiệm vụ chính": Ký tặng poster cho người hâm mộ.

Đại diện nhóm UPRIZE bày tỏ niềm xúc động sâu sắc: "Chúng mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi được có mặt tại đây, chứng kiến sự ủng hộ và tình yêu thương lớn lao mà mọi người dành cho nhóm".

Đặc biệt, vào tối cùng ngày, BTC Gala Nhạc Việt chính thức trình làng bản trình diễn sân khấu của ca khúc Mơ Giữa Ban Ngày (Day Dreamers) - đánh dấu màn bắt tay của UPRIZE và nhạc sĩ Châu Đăng Khoa - Jacob tại đại nhạc hội Gala Nhạc Việt Tết 2026.

Về ý nghĩa, Mơ Giữa Ban Ngày không chỉ là một mảng màu âm nhạc hiện đại mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của giới trẻ về tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiếp thêm sức mạnh để mọi người dũng cảm bước về phía trước. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chia sẻ: "Thường chúng ta chỉ nằm mơ khi đi ngủ, nhưng đây lại là mơ giữa ban ngày. Khi còn thức, chúng ta vẫn có quyền được mơ về tương lai tươi sáng của mình để làm động lực cố gắng. Ai cũng có quyền sống với ước mơ đời mình, kể cả khi người khác nghĩ rằng đấy là mơ mộng hão huyền".

Về âm nhạc, ca khúc "bắt trend" với giai điệu trẻ trung, sôi động, tiết tấu dồn dập. Sự kết hợp giữa chất nhạc hiện đại và không khí rộn ràng của Tết đã tạo nên một tiết mục "đinh" của Gala Nhạc Việt 2026. Trong đó, đoạn rap thời thượng cùng màn thể hiện vũ đạo đồng đều của UPRIZE đã tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn, được nhận xét dễ viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Chương trình Gala Nhạc Việt Tết 2026 - Năm mới khởi sắc sẽ phát sóng trên kênh YouTube Gala Nhạc Việt và lên sóng kênh HTV7 - Đài Phát thanh Truyền hình TP.HCM. Phần 1 phát vào đêm 11/2, phần 2 phát vào đêm Giao thừa 16/2.