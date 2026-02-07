2 Ngày 1 Đêm: Dàn khách mời muốn "hóa điên" với độ ồn của dàn chủ nhà

HHTO - Sau thời gian vắng bóng kể từ tập cuối của mùa 4, "2 Ngày 1 Đêm" đã chính thức trở lại với Tết Hy Vọng. Các thành viên sẽ cùng trải nghiệm hành trình tại Phú Yên với các hoạt động, thử thách liên quan đến không khí Tết.

Trong tập này, điều khiến khán giả tò mò là dàn cast chủ nhà thiếu đi "chú Sáu" Kiều Minh Tuấn. Theo video hé lộ, tất cả các thành viên đã nhận được mật thư “triệu tập” tham gia chặng Tết này bằng cách giải đề tọa độ được chương trình gửi đến. Cris Phan cho rằng có lẽ Kiều Minh Tuấn không giải được đề nên không đến được địa điểm ghi hình. Các thành viên khác cũng "dựng chuyện" thêm về sự vắng bóng của Kiều Minh Tuấn.

Ở một phân đoạn khác, khi chương trình chia sẻ về thử thách đầu tiên có liên quan đến thơ, Trường Giang liền ra một câu đối để các thành viên cùng trổ tài là “Phú Yên Núi Nhạn nghiêng mình”. Trong khi các anh em khác còn đang lúng túng thì Dương Lâm đã xung phong đáp lại lời thơ với độ tự tin 100%. Câu đối mà Dương Lâm trả lời là “Chúng em đã đến nghiêng mình chào Phú Yên”.

Dù vế đối vần đi đường vần, chữ đi đường chữ nhưng Thu Diễm vẫn nhận được sự tạm chấp nhận của anh em khi nội dung cũng khá khớp với vế trước. Cũng từ sự ủng hộ đó mà độ tự tin của Diễm càng cao hơn và khẳng định "thơ một bụng". Có vẻ như thử thách đầu tiên của chặng Phú Yên này sẽ là một lợi thế đối với nam diễn viên.

Ngoài dàn cast, 2 Ngày 1 Đêm Tết còn chào đón sự xuất hiện của 3 khách mời vô cùng đặc biệt. Danh tính của 3 nhân vật này vẫn còn là ẩn số nhưng tất cả đều được các anh em chào đón rất nhiệt tình, như đã thân thiết từ lâu.

Ngay từ phần giới thiệu, một nam khách mời bị vấp nhẹ có một chữ thôi mà mấy anh em thi nhau “bắt lỗi” buộc giải thích cho bằng được. Rồi đến cả phần đối thơ bên trên, Trường Giang ra đề khiến khách mời chưa kịp trở tay, có dấu hiệu “bí từ”, thế là ngay lập tức bị cast trêu “yếu nghề”.

Đến khi bước vào thử thách, cả 3 khách mời như muốn “hóa điên” với độ ồn ào của dàn cast mà cụ thể là của Dương Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Dường như đây sẽ là một trò chơi gần giống với “tam sao thất bản”, những người nào chưa chơi thì sẽ phải nghe nhạc rất lớn tiếng, còn người chơi sẽ nghe được một từ khóa hoặc gợi ý nào đó.

Đến lượt chơi của khách mời nữ, dường như phần nhạc bật trúng bài tủ của Dương Lâm nên nam diễn viên đã nhiệt tình đứng lên nhảy không ngừng. Anh còn rủ thêm Ngô Kiến Huy hát chung, Cris Phan và út Hiếu cũng không nằm ngoài cuộc. Chính vì sự ồn ào đó mà khách mời nữ không nghe được gợi ý từ chương trình, dù có la làng muốn phía bên đó im lặng bớt nhưng cũng đành bất lực.

Liệu 3 khách mời sẽ cùng tham gia 2 Ngày 1 Đêm Tết lần này là ai? Dàn cast có hội tụ đầy đủ để cùng nhau thực hiện những thử thách đầy không khí Tết ở chặng Phú Yên lần này? Tất cả sẽ được hé lộ tại tập đầu tiên của 2 Ngày 1 Đêm Tết - Tập 95 lên sóng vào tối Chủ nhật 8/2/2026.