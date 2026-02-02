2 Ngày 1 Đêm tập 18: Trường Giang trổ tài, Ngô Kiến Huy bất lực với HIEUTHUHAI

HHTO - Ở tập mới nhất của "2 Ngày 1 Đêm - Chuyện Chưa Kể", "mẹ già" Trường Giang trổ tài gói bánh chưng. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy "bất lực" ra mặt với HIEUTHUHAI.

Dương Lâm - Cris Phan hợp lực quậy "tưng bừng"

Trong tập 18 2 Ngày 1 Đêm - Chuyện Chưa Kể, Dương Lâm và Cris Phan là cặp “chị em Tấm Cám” ê hề tiểu phẩm. Cả hai quyết tâm hóa thân thành cặp “Thanh Xà - Bạch Xà” cùng dọn dẹp trang trí nhà cửa ngày Tết.

"Thu Diễm" và Cris Phan đối thơ, rồi chuyển sang “than vãn” khi ngồi quấn giấy quanh chậu hoa Tết. Đến khi Trường Giang ra hối bưng hoa Tết vào thì mới lật đật đem vào trong nhà. Sau đó, cặp “Thanh Xà - Bạch Xà” này lại kiếm chuyện tới anh em trong nhà, “quậy” tưng bừng không để yên cho ai trang trí nhà cửa.

Chưa dừng lại ở đó, đến buổi tối cả nhà cùng nhau gói bánh tét, Diễm và Cris Phan vẫn chưa “thoát vai”. Trong khi Kiều Minh Tuấn đang ngồi chuẩn bị lá gói bánh, bộ đôi này lại kiếm chuyện rủ chú Sáu xếp máy bay. Ngoài ra, lúc Ngô Kiến Huy đang tập trung làm phần nhân thịt, Cris Phan bỗng nhiên đứng dậy chạy qua chạy lại trước mặt, “kiếm chuyện” che hình người anh.

Ngô Kiến Huy bất lực với HIEUTHUHAI

Trong dàn cast, Trường Giang có khả năng nấu nướng tốt nhất. Ở chặng này, “mẹ già” trổ tài gói bánh tét cực mượt. Nam diễn viên gói ra được cây bánh chỉn chu, được các anh em khen ngợi.

Ở phần gói bánh này, mỗi anh em lại có những cách làm độc đáo khác nhau. Trong số đó phải kể đến màn làm nhân bánh hình trái tim của HIEUTHUHAI. Thay vì để thịt, đậu, nếp theo cách bình thường, em út lại xếp chúng lại theo hình trái tim vừa vặn.

Ngô Kiến Huy nhìn thấy thì bất lực: “Bánh Tét ngày Tết chứ không phải Valentine Hiếu ơi” khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía em út. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy chọn làm bánh kích cỡ nhỏ để còn có thể điều chỉnh.