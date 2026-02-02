Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Phim giờ vàng VTV có mỹ nam mặt thư sinh hiền khô nhưng chuyên đóng phản diện

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV

HHTO - Nhiều khán giả hẳn phải tự hỏi các đạo diễn phim giờ vàng VTV “ghét bỏ” gì mỹ nam này mà toàn giao cho anh vai phản diện.

Khi biết tin cả Thanh Sơn và Bình An tham gia Đồng Hồ Đếm Ngược, netizen đã phấn khích vì có tới 2 mỹ nam chung một khung hình. Nhưng ngay từ trailer, Bình An đã gây sốc với phân cảnh mặc đồ thiếu vải, bị trói trên giường trong hoàn cảnh trớ trêu, báo hiệu nhân vật của anh vô cùng bất ổn.

binh-an-1.jpg
Bình An xuất hiện đầy ấn tượng trong trailer Đồng Hồ Đếm Ngược

Và chỉ sau hai tập đầu tiên, Chiến đã lộ diện là kẻ đểu cáng. Anh ta đóng vai bạn thân của nam chính Thành, lúc nào cũng tỏ ra quan tâm muốn giúp đỡ bạn, tạo cơ hội làm giàu cho bạn nhưng mục đích là giăng ra cái bẫy để lấy hết tiền của Thành. Không chỉ lấy hết khoản tiền mà Thành dành dụm được, Chiến còn nhẫn tâm lấy cả tiền của mẹ Thành, cướp luôn cả cô bạn gái xinh đẹp của Thành.

binh-an-8.jpg
Bình An có thêm một vai phản diện trong sự nghiệp của mình

Ai cũng công nhận Bình An có gương mặt thư sinh, hiền lành nhưng lại vào vai phản diện rất ổn. Khi cần tỏ ra tử tế, Bình An dễ dàng lấy được lòng tin của mọi người nhưng đến lúc lộ mặt thật, nam diễn viên khiến khán giả bức xúc tột độ với cái nhếch mép, nụ cười nửa miệng, ánh mắt lộ rõ âm mưu toan tính.

binh-an-2.jpg
binh-an-6.jpg

Và trước Đồng Hồ Đếm Ngược, Bình An đã nhiều lần làm trai hư trong Dịu Dàng Màu Nắng, Gara Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Những Cô Gái Trong Thành Phố. Khán giả đã quen với hình ảnh Bình An ngoài mặt thì nói chuyện dịu dàng, thả thính cực ngọt, chẳng ngại thề non hẹn biển nhưng sau lưng bạn gái lại bắt cá hai tay, lén lút cặp kè với người khác. Thậm chí có lần vì đóng vai phản diện quá đạt mà Bình An bị khán giả tràn vào trang cá nhân mắng mỏ, khiến nam diễn viên phải lên tiếng giãi bày, mong mọi người phân biệt giữa phim và đời, đừng vì ghét nhân vật mà lại trù ẻo Bình An.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh: FBNV
#phim giờ vàng VTV #Bình An #Bình An vai phản diện #Đồng hồ đếm ngược #Bình An Phương Nga

