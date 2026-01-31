Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Super Mario có tiếp tục là phim chuyển thể từ game ăn khách nhất mọi thời đại?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Phần đầu tiên của Super Mario từng lập kỷ lục doanh thu, và phần tiếp theo Super Mario Thiên Hà liệu có giữ vững được thành tích ấy?

Thừa hưởng sức hút từ trò chơi điện tử kinh điển Super Mario, phim hoạt hình cùng tên năm 2023 đã lập kỉ lục phòng vé khi trở thành phim hoạt hình không thuộc Disney/Pixar thành công nhất mọi thời đại đồng thời giữ kỷ lục là phim chuyển thể từ game có doanh thu cao nhất lịch sử với hơn 1,36 tỷ đôla toàn cầu (khoảng 35,3 nghìn tỷ đồng).

s-l1200.jpg
Super Mario lập kỷ lục doanh thu

Phần 2 Super Mario Thiên Hà ra mắt vào tháng 4 sắp tới sẽ chiều ý khán giả khi cho chú khủng long Yoshi xuất hiện nhiều hơn. Trong phần đầu, nhân vật được yêu thích bậc nhất trong thế giới Mario chỉ được hé lộ chút ít thông qua hình ảnh quả trứng đốm xanh và tiếng kêu “Yoshi!” quen thuộc. Sang phần 2, Yoshi sẽ chính thức lộ diện chặng khám phá vương quốc Cát của Mario và Luigi.

Ngay từ những giây đầu tiên, người xem được chứng kiến cảnh hai anh em Mario phóng xe máy cực ngầu xuyên qua sa mạc nóng rát và tiếp cận khu vực chiếc Kim tự tháp ngược. Được biết, đây là thế giới từng xuất hiện trong tựa game Super Mario Odyssey. Địa danh này cũng đã từng lộ diện trong phần phim 2023 khi Mario, Toad và Công chúa Peach đi qua vương quốc Cát.

super-mario-2.jpg
Khủng long Yoshi siêu đáng yêu

Tuy nhiên, giờ đây chiếc kim tự tháp đã bị phá vỡ, để lộ lỗ hổng lớn đầy bí ẩn. Tại đây, hai anh em "nấm lùn" được bao quanh bởi cư dân địa phương - những người Tostarenan sinh sống tại thị trấn Tostarena. Họ lo lắng nhờ hai người hùng khám phá xem thứ gì đã phá vỡ kim tự tháp và liên tục gầm lên những tiếng giận dữ đáng sợ. Không ngờ khi đi sâu vào trong chiếc kim tự tháp, hai anh em bất ngờ tìm thấy một chiếc ống màu xanh kỳ lạ. Và chính từ nơi đó, chú khủng long đáng yêu Yoshi xuất hiện, đem đến một bất ngờ thú vị cho người hâm mộ.

super-mario-4.jpg
Mario sẽ đến nhiều vương quốc khác

Bên cạnh đó, đoạn trailer dài 2 phút cũng bật mí về các thế giới mà Mario từng đặt chân đến, bao gồm vùng đất với dung nham nóng chảy, vương quốc Hồ Nước, khu vực Mario Sunshine Casino, vương quốc Mây…

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Super Mario #phim hoạt hình Super Mario #game Super Mario #Mario cứu công chúa

