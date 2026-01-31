Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hé lộ thời điểm Naruto chính thức trở lại, có cùng con trai bảo vệ Làng Lá?

Thiện Dư

HHTO - Naruto và cả Sasuke đều sẽ trở lại thông qua Boruto: The Two Vortex, nhưng thời điểm cụ thể sẽ không sớm như mong đợi.

Trong thời gian qua, sự vắng mặt của bộ đôi nhân vật biểu tượng là Naruto Uzumaki và Sasuke Uchiha đã khiến cộng đồng người hâm mộ thương hiệu truyện Naruto không khỏi sốt ruột. Hiện tại phần hậu truyện Boruto: Two Blue Vortex đang bước đến những trận chiến khốc liệt liên tục diễn ra tại làng Lá.

Các thực thể Thánh Thụ (Shinju) dự kiến sẽ tiếp tục phô diễn sức mạnh trong các chương sắp tới, cùng những đợt tấn công đáng sợ từ tên phản diện Mamushi. Trước sự yếu thế của phe chính diện, nhiều độc giả mong chờ Naruto và Sasuke đều sẽ tái xuất, và những tín hiệu khả quan đã bắt đầu xuất hiện.

boruto-kishimoto-confirms-who-is.jpg
Naruto và Sasuke sẽ trở lại, nhưng sẽ khá lâu.

Naruto đã bị phong ấn bởi Kawaki - con trai nuôi của anh trong chiều không gian Daikokuten, cùng với bà xã Hinata. Sự kiện này xảy ra sau cuộc chiến khốc liệt với Isshiki Otsutsuki, nơi chàng Hokage Đệ Thất phải hy sinh sức mạnh của Kurama qua chế độ Baryon để bảo vệ thế giới. Không còn Kurama, Naruto yếu hơn đáng kể, không thể cạnh tranh ở cấp độ cao nhất nữa.

Tương tự, Sasuke cũng gặp số phận không khả quan hơn là bao. Trong trận đánh với Isshiki, anh bị Momoshiki đâm thủng Luân Hồi Nhãn, mất đi một nguồn sức mạnh quan trọng. Sau 1 năm huấn luyện Boruto, Sasuke còn phải đối đầu với Code và cuối cùng bị biến thành cây, trở thành ADN cho Thánh Thụ Hidari.

sasuke-uchiha-in-naruto.jpg
Sasuke sẽ tái xuất trước Naruto.

Theo diễn biến câu chuyện mà tác giả Masashi Kishimoto hé lộ, Sasuke sẽ trở lại trước Naruto. Để giúp Sasuke thoát khỏi tình huống ngặt nghèo, các nhân vật có nhiệm vụ đánh bại Hidari và thu thập Bầu Linh Hồn Gai để giải phóng anh. Trước kia, Boruto từng suýt đánh bại Hidari nhờ sử dụng nhẫn thuật Uzuhiko, nhưng hắn đã kịp thời tái sinh. Trong các trận chiến sắp tới, có thể Sarada Uchiha hoặc Boruto sẽ giáng đòn quyết định để có được Bầu Linh Hồn Gai, từ đó giúp Sasuke trở lại. Như vây, người hâm mộ có thể phải đợi thêm khoản 1-1,5 năm để đến được cột mốc này.

Ngược lại, sự trở lại của Naruto sẽ muộn màng hơn rất nhiều. Trong phần mở đầu của Boruto, cảnh đối đầu giữa Boruto và Kawaki trên đỉnh các khuôn mặt Hokage như ngầm xác nhận điều này. Kawaki tuyên bố sẽ "gửi Boruto đến nơi mà anh đã gửi Hokage Đệ Thất đi", ngụ ý Naruto vẫn còn bị phong ấn ngay cả khi các Thánh Thụ đã bị xử lý. Trận chiến giữa Boruto và Kawaki dự kiến diễn ra gần cái kết của truyện. Chỉ sau khi Boruto đánh bại Kawaki, Naruto mới được giải phóng và chính thức quay trở lại.

naruto-using-rasengan.jpg
Naruto có thể sẽ trở lại ở đoạn cuối truyện Boruto.

Dù sao đi nữa, Boruto: Two Blue Vortex là nỗ lực của tác giả nhằm chuyển giao tinh hoa giữa 2 thế hệ nhẫn giả. Sasuke từng nhắn nhủ Boruto: "Tương lai của thế giới này nằm ở con và Sarada", cho thấy vai trò của dàn nhân vật "đời trước" chỉ phụ họa. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng bộ đôi Naruto - Sasuke sẽ tái xuất với màn nâng cấp sức mạnh đỉnh cao, đủ để thỏa lòng những ai đã gắn bó và theo dõi thương hiệu cho đến tận ngày hôm nay.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Thiện Dư
#Naruto #Boruto #Boruto: Two Blue Vortex #anime #manga

