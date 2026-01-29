Loạt phiên bản Tây Du Ký có trong phim chiếu rạp "Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng"

Bộ phim hoạt hình Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng (tựa tiếng Anh: Nobody) đang gây sốt rạp Việt khi tái hiện câu chuyện Tây Du Ký nổi tiếng dưới góc nhìn mới lạ của yêu quái, qua đó mang đến những thông điệp sâu sắc về cuộc sống, tình bạn và nỗ lực vì bản thân. Trong phim, một tình tiết khiến người xem ấn tượng là khi tên gà tinh phác họa hình ảnh thầy trò Đường Tăng cho nhóm tiểu yêu quái, nhờ đó mà điểm qua một lượng những phiên bản Tây Du Ký ghi dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh. Vậy, những bản thầy trò Đường Tăng nào đã được nhắc đến?

Tây Du Ký bản truyền hình năm 1986

Một trong những phiên bản được tri ân đầu tiên phải kể đến Tây Du Ký 1986 - bộ phim truyền hình kinh điển do đạo diễn Dương Khiết thực hiện. Cho đến nay, đây vẫn được xem là tác phẩm chuyển thể thành công nhất từ tiểu thuyết gốc của Ngô Thừa Ân, tái hiện chân thực hành trình thỉnh kinh qua 81 kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng. Không có kỹ xảo hoành tráng, thậm chí gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình ghi hình, Tây Du Ký 1986 vẫn được chiếu lại hàng nghìn lần trên các kênh truyền hình, là một trong những thước phim chiếm sóng liên tục và được khán giả Việt Nam vô cùng mến mộ.

Tôn Ngộ Không Hàng Yêu năm 1985

Tiếp nối là The Monkey King Conquers the Demon (hay Tôn Ngộ Không Hàng Yêu) được lồng ghép trong Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng. Bộ phim hoạt hình dài tập của Xưởng hoạt hình Thượng Hải ra mắt năm 1985, tập trung vào cuộc chiến giữa Tôn Ngộ Không và Bạch Cốt Tinh và 3 lần ả biến thân để lừa Đường Tăng, dẫn đến xung đột giữa nhóm thầy trò. Phim nổi bật nhờ phong cách hoạt hình truyền thống, kỹ thuật mượt mà và thông điệp về lòng trung thành, trở thành một trong những tác phẩm hoạt hình kinh điển chuyển thể từ truyện Tây Du Ký gốc.

Thiết Phiến Công Chúa năm 1941

Thiết Phiến Công Chúa là phiên bản hoạt hình lâu đời nhất về Tây Du Ký, cũng được xem là phim hoạt hình dài đầu tiên của châu Á do anh em nhà Wan thực hiện. Phim kể về cuộc đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và Công chúa Thiết Phiến để mượn quạt Ba Tiêu dập tắt lửa ở Hỏa Diệm Sơn. Với kỹ thuật hoạt hình thủ công và phong cách thủy mặc, tác phẩm không chỉ thành công lớn mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành hoạt hình khắp nơi..

Trư Bát Giới Ăn Dưa Hấu năm 1958

Một phiên bản khác được nhắc đến trong Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng nữa là Trư Bát Giới Ăn Dưa Hấu - phim hoạt hình ngắn cắt giấy của Xưởng Hoạt hình Thượng Hải. Nội dung xoay quanh lát cắt câu chuyện Trư Bát Giới tìm được quả dưa hấu, chia thành 4 phần cho thầy trò nhưng rồi "xử" hết vì tham ăn. Tác phẩm ngắn gọn, hài hước, khắc họa rõ nét tính cách tham lam nhưng đáng yêu của nhân vật trở thành biểu tượng Tây Du Ký trên màn ảnh vào thập niên 50.

Trung Quốc Kỳ Đàm năm 2023

Ngoài ra, phim còn lồng ghép hình ảnh trích từ phim Trung Quốc Kỳ Đàm ra mắt từ 2023. Tập phim "Kẻ vô danh" trong dự án này chính là nguồn cảm hứng chính của Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng, kể câu chuyện Tây Du Ký dưới góc nhìn yêu quá theo cách châm biếm hài hước.