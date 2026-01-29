Sau "bạo chúa" Chae Min, K-biz có thêm cặp "chíp bông" Gen Z xác nhận hẹn hò

Ngày 29/1, tờ Newsen của Hàn đưa tin, Yoo Seon Ho và Shin Eun Soo đã hẹn hò từ cuối năm 2025, đến nay đã khoảng 3 tháng. Mặc dù cả hai chưa từng đóng chung trong một bộ phim truyền hình hay điện ảnh Hàn Quốc nào, nhưng họ được cho là đã gặp nhau thông qua những người quen chung và dần dần phát triển mối quan hệ thành tình yêu.

Công ty quản lý của Shin Eun Soo và Yoo Seon Ho là Management SOOP và Hiin Entertainment đã xác nhận họ đang hẹn hò.

Một nguồn tin thân tín của Newsen cho biết 2 diễn viên đang ở giai đoạn đầu của quá trình hẹn hò như bao cặp đôi điển hình. Họ tận hưởng thời gian bên nhau giữa lịch trình bận rộn.

So với tin hẹn hò, dân mạng bất ngờ hơn khi tính ra Shin Eun Soo và Yoo Seon Ho đã 24 tuổi, nhất là những khán giả biết đến họ từ thuở chập chững vào nghề. Vậy là sau cặp đôi "bạo chúa" Lee Chae Min và Ryu Da In (sinh năm 2000), giới giải trí Hàn có thêm một cặp đôi Gen Z bằng tuổi (Eun Soo và Seon Ho sinh năm 2002).

Yoo Seon Ho từng tham gia Produce 101 mùa 2, xếp hạng 17 chung cuộc. Thời điểm đó, anh là một trong những thực tập sinh nhỏ thuộc hội "em út", được khán giả gọi yêu là "chíp bông" vì bám dính và thích skinship với các anh. Hậu chương trình, Seon Ho có một lượng fan cứng khá lớn, ra mắt sản phẩm âm nhạc riêng nhưng không mấy thành công. Nhưng nhờ tính cách hoạt bát, vụng về, đáng yêu, Seon Ho vẫn giữ được độ hot khi tham gia show giải trí và bắt đầu lấn sân qua diễn xuất. Vai diễn ấn tượng nhất của anh là trong phim Dưới Bóng Trung Điện.

Shin Eun Soo ra mắt vào năm 2016, vào vai nữ chính Shim Chung lúc nhỏ trong Huyền Thoại Biển Xanh. Những năm gần đây, qua Dưa Hấu Lấp Lánh, Light Shop, Love Untangled... Shin Eun Soo từng bước chiếm được thiện cảm của khán giả với diễn xuất tự nhiên, dù cùng vai nữ sinh nhưng cô có thể "xử đẹp" cả dạng nhân vật u tối lẫn tươi sáng. Eun Soo có đầy tiềm năng là trở thành nữ thần thanh xuân thế hệ mới của màn ảnh Hàn.