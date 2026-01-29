Rosé BLACKPINK hé lộ từng được Taylor Swift giúp đỡ khi tìm hướng đi mới ở Mỹ

HHTO - Rosé BLACKPINK gây chú ý khi lần đầu tiết lộ câu chuyện được Taylor Swift trực tiếp cho lời khuyên trong giai đoạn sang Mỹ thu âm và tìm hướng đi sự nghiệp. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ấm áp ấy nhanh chóng khiến người hâm mộ bàn luận và dành nhiều lời khen cho sự tinh tế, chân thành của Taylor Swift.

Mới đây, giọng ca chính của BLACKPINK - Rosé đã xuất hiện trên podcast đặc biệt của Call Her Daddy cho lễ trao giải Grammys sắp tới. Trong buổi trò chuyện cùng Alex Cooper, nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ kỷ niệm đáng nhớ về lần đầu gặp mặt Taylor Swift tại một bữa tiệc.

Podcast Call Her Daddy với Rosé làm khách mời.

“Đó là khoảng thời gian tôi đang cố gắng tìm một hãng thu âm và tìm hiểu mọi thứ liên quan. Nhưng trước đó, tôi đã phải tìm hiểu cách tự bảo vệ bản thân, hiểu rõ mọi thứ thực sự có ý nghĩa gì. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội gặp chị ấy tại một bữa tiệc mà tôi được mời. Chị ấy cực kỳ tử tế. Chúng tôi trò chuyện với nhau và tôi giải thích lý do vì sao mình ở Mỹ. Rồi tôi nói kiểu như: ‘Em đang hơi chật vật với chuyện này.’ Chị ấy bảo: ‘Cứ hỏi chị bất cứ điều gì’ rồi kéo tôi sang một bên”, Rosé chia sẻ.

Rosé chia sẻ về kỷ niệm gặp Taylor Swift tại bữa tiệc.

Trước đó, Rosé từng cho biết Taylor Swift đã dành cho cô không ít lời khuyên qua điện thoại, nhưng đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ chia sẻ công khai về khoảnh khắc cả hai lần đầu quen biết. Câu chuyện nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ, với nhiều lời khen dành cho Taylor Swift khi không ngần ngại giúp đỡ các nghệ sĩ trẻ. Không ít khán giả cũng bày tỏ hy vọng về một màn hợp tác giữa Taylor Swift và Rosé trong tương lai.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Đây không phải là lần đầu tiên những câu chuyện về việc Taylor Swift khích lệ các nghệ sĩ trẻ được công khai chia sẻ. Olivia Rodrigo chia sẻ rằng Taylor Swift là “người truyền cảm hứng lớn nhất” và nhận được thư tay từ Taylor sau khi ca khúc drivers license thành công. Nữ ca sĩ trẻ xem đây là nguồn cổ vũ ý nghĩa khi bước vào ngành âm nhạc. Nữ rapper Ice Spice, người hợp tác cùng Taylor trong ca khúc Karma cũng từng tiết lộ rằng lời Taylor nói với cô: “Miễn là em tiếp tục làm nhạc, mọi chuyện sẽ ổn thôi” luôn đem lại động lực cho cô mỗi khi cảm thấy thiếu tự tin hoặc gặp bế tắc trong sáng tác.

Olivia Rodrigo chia sẻ rằng Taylor Swift là “người truyền cảm hứng lớn nhất”.

Bên cạnh đó, Taylor Swift thường xuyên lên tiếng ủng hộ và quảng bá các nghệ sĩ mới trên mạng xã hội, qua đó giúp họ tiếp cận với lượng khán giả rộng lớn hơn. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tạo cơ hội cho các tài năng trẻ khi mời họ đảm nhận vai trò mở màn trong những chuyến lưu diễn của mình, tiêu biểu như Sabrina Carpenter, GAYLE, Gracie Abrams, RAYE hay Benson Boone.