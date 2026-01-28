Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến: Trần Tinh Húc - Vương Ngọc Văn là "thanh mai trúc mã"?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Nhiều netizen đã đặt câu hỏi về chuyện Trần Tinh Húc, Vương Ngọc Văn thân thiết từ nhỏ. Có đúng hai người là thanh mai trúc mã của nhau?

Trong showbiz Hoa ngữ, Vương Ngọc Văn được coi là “nữ chính Vườn Sao Băng” vì có quan hệ thân thiết với rất nhiều mỹ nam đình đám. Cô chơi thân với Lưu Hạo Nhiên, Trương Tân Thành, Trần Tinh Húc đã nhiều năm, khiến cho netizen vừa ngưỡng mộ vừa pha chút ghen tị với nữ diễn viên.

tran-tinh-huc-7.jpg
Vương Ngọc Văn quen thân nhiều mỹ nam đình đám

Khi Vương Ngọc Văn và Trần Tinh Húc đóng chung phim ngôn tình Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến, khán giả càng chú ý đến câu chuyện hai người là bạn thân suốt 15 năm và bây giờ lại hẹn hò trên phim. Nhưng chính Trần Tinh Húc đã thanh minh rằng hai người quả thực là biết nhau hơn 15 năm, nhưng thời gian đầu chỉ là người quen bình thường. Bởi khi còn đi học, Vương Ngọc Văn rất trầm lặng, ít nói nên chẳng có lý do gì để hai bên trò chuyện, dù là ngoài đời hay trên mạng xã hội.

tran-tinh-huc-5.jpg
Trần Tinh Húc, Vương Ngọc Văn đã quen biết hơn 15 năm

Mãi vài năm gần đây, khi đã trưởng thành và gia nhập showbiz thì Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn mới có dịp làm việc chung, cùng trò chuyện ăn uống khi đi dự sự kiện nên mối quan hệ cũng gắn kết hơn. Trần Tinh Húc rất bất ngờ vì Vương Ngọc Văn biến hình thành cô nàng hoạt bát, cởi mở. Cũng nhờ hai người quen biết nhau từ lâu, nên cũng dễ dàng tâm sự và diễn xuất ăn ý khi tham gia Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến.

tran-tinh-huc-8.jpg
tran-tinh-huc-2.jpg
Nhờ vậy hai người diễn chung rất ăn ý

Netizen cũng rất thích thú với những khoảnh khắc Trần Tinh Húc, Vương Ngọc Văn thân thiết ngoài đời thực. Như ở lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng 2025, Trần Tinh Húc ngồi cạnh Vương Ngọc Văn nhưng đã phải lùi ra phía sau, nhường chỗ cho cô bạn thân tíu tít tâm tình với Châu Dã. Có netizen Trung Quốc từng bắt gặp Trần Tinh Húc, Vương Ngọc Văn đi ăn và nam diễn viên rất kiên nhẫn, vui vẻ lắng nghe đối phương.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
