Sự thật về ảnh gầy "biến dạng" của Bright Vachirawit, người trong cuộc lên tiếng

HHTO - Những hình ảnh gầy rộc với khuôn mặt hốc hác khó nhận ra của Bright Vachirawit đang khiến dân mạng ngỡ ngàng vì sự thay đổi của nam thần một thời. Anh và đồng nghiệp đã lên tiếng thế nào?

Nhiều tài khoản/ trang tin chia sẻ hình ảnh so sánh thời đỉnh cao nhan sắc và hiện tại, cho thấy gương mặt gầy rộc khác lạ của Bright, hút lượt tiếp cận/ tương tác khủng. Hình được chia sẻ là ảnh chụp màn hình từ video trả lời phỏng vấn của nam diễn viên khi tham dự buổi diễn ra mắt bộ sưu tập Thu - Đông 2026 của nhà mốt Ami Paris.

Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng các tài khoản khơi dậy chủ đề này xuất phát từ anti-fan/ hater. Bởi thực tế, loạt ảnh/ clip khác chưa chỉnh sửa được truyền thông đăng tải của Bright không "dị dạng" như vậy.

Một trong nhiều bài so sánh nhan sắc trước đây và hiện tại của Bright Vachirawit.

Ảnh dự sự kiện được Bright đăng tải trên Instagram cá nhân.

Ảnh được truyền thông đăng tải.

Nhiều người cho rằng nam thần Vườn Sao Băng vẫn rất gầy, lo ngại về tình trạng sức khỏe của anh khi sụt cân thấy rõ. Mới đây, diễn viên Ple Nakorn đã đăng một bức ảnh tại sự kiện của Bright kèm chú thích: "Tôi nhớ đêm đó ở Hat Yai. Bright nói với tôi là cậu ấy sẽ giảm thêm 5 kg nữa và cho tôi xem mỡ bụng. Bright đã làm được. Cậu ấy thực sự đã làm được. Tuyệt vời!". Động thái được coi là hồi đáp cho những thắc mắc thời gian qua của dân mạng.

﻿ Caption ảnh của Ple Nakorn.

Dưới bài viết, Bright cũng bình luận: "Cảm ơn người anh, em đang rất hạnh phúc, nhưng có vẻ những người khác thì không thấy thế. Em không biết phải giúp họ như thế nào".

Câu trả lời của Bright trấn an cộng đồng fan. Người hâm mộ an tâm rằng trạng thái hiện tại của anh rất ổn. Bên cạnh đó, fan Việt cũng đang ngóng chờ một màn hợp tác độc đáo, chất lượng đến từ Brigh và Limfeng - đứng sau thương hiệu FENG, sau bức ảnh chụp chung được fashionista cập nhật.