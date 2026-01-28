Thu Hút Mãnh Liệt: Kịch bản giả tưởng thiếu logic vẫn gây sốt nhờ nam chính

HHTO - Có lẽ là "tên vận vào phim", dù không có kịch bản xuất sắc, thậm chí tình tiết còn "cờ-ring" nhưng Thu Hút Mãnh Liệt vẫn đang là bộ phim ngắn chiếu mạng gây chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại.

* Bài viết có tiết lộ nội dung

Thu Hút Mãnh Liệt (Affinity) lấy bối năm 2051, một robot thăm dò vũ trụ phát hiện vật thể chứa chuyện tình của cô gái tên Ngô Nùng Vũ (Phương Cẩn) và Tạ Tân Tự (Thôi Vũ Hâm) trên một hành tinh Y có môi trường sống tương tự Trái Đất. Xã hội lan truyền một loại virus tên Affinity.

Người nhiễm loại B là "Dao", không có cảm xúc, có sức mạnh vượt trội người bình thường tùy theo lượng virus trong cơ thể, dễ mất kiểm soát, sinh ra hành vi chống đối xã hội và có thể chết vì kiệt sức. Người nhiễm loại A là "Dẫn", nhóm có thể xoa dịu tình trạng mất kiểm soát của Dao nhờ dịch cơ thể, nhất là sau khi lập khế ước. Dẫn có mùi hương đặc biệt phát ra từ máu (hoặc nước mắt) mà chỉ Dao mới có thể nhận biết nhờ khứu giác nhạy bén.

Trong một lần đến hiện trường vụ án với anh trai, Nùng Vũ gặp Tân Tự. Anh là Dao, bị tình nghi phát bệnh mà giết cha mẹ. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cục phát hiện anh không phải thủ phạm nhưng vẫn giam giữa nhằm huấn luyện Tân Tự. Anh trốn khỏi nhà giam, dùng danh tính giả là Cố Yến Tranh, trở thành bác sĩ nghiên cứu ở nơi Nùng Vũ xin thực tập. Tân Tự bị hấp dẫn bởi mùi hương của cô từ 5 năm trước, muốn khiến cô yêu mình, trở thành "Dẫn" của mình.

Đề tài của Thu Hút Mãnh Liệt là khía cạnh mới trên màn ảnh nhưng không quá lạ với fan của tiểu thuyết mạng do các thiết lập thế giới và mắt xích nhân vật có sự giao thoa giữa vũ trụ ABO với Sentinel - Guide (Lính giác - dẫn đường). Nội dung khá dễ xem và không khó để đoán diễn biến.

Sau gần 20 tập phim, có thể thấy thân phận của Nùng Vũ và Ngô Tư Nguyên (Vương Nhất Quân) không chỉ là người nhiễm virus loại A bình thường mà rất có thể là đối tượng bị thí nghiệm đầu tiên. Khai thác góc tối của cuộc thí nghiệm kéo dài, mang danh bảo vệ xã hội thực chất là lợi dụng Dao trở thành vũ khí sống cũng là một góc độ hay. Tân Tự và Nùng Vũ sẽ là cặp bài trùng trong quá trình tìm ra công thức diệt virus.

Nội dung của Thu Hút Mãnh Liệt "cũng cũng", thậm chí có thể sẽ hơi "sởn gai ốc" vì sến, thoại "cờ-ring". Tình tiết vô lí, phi logic không thiếu, điển hình như rõ ràng Dao có sức mạnh vượt trội nhưng vẫn có lúc chỉ cần Nùng Vũ đập (trông rất nhẹ) một cái đã ngất, trong khi rõ ràng cảnh khác bị "xả đạn" cũng mãi mới "ngoẹo". Thiết lập nữ chính lúc lanh lợi, thông minh khi lại hơi ngơ ngốc. Là phim ngắn màn hình ngang chiếu trên Youku, nhưng chi phí sản xuất cũng không quá cao, nên Thu Hút Mãnh Liệt không có phần kỹ xảo ảo diệu, các cảnh bắn súng hay ngã từ trên cao trông "hơi lỏ".

Điều giúp bộ phim này khuynh đảo cõi mạng đến từ "phản ứng hóa học" của Phương Cẩn - Thôi Vũ Hâm cùng các cảnh thân mật táo bạo. Tân Tự bá đạo, chiếm đoạt và nhất là "độ điên" khi virus gây mất kiểm soát là cảnh níu người xem. Đây được đánh giá là một trong những vai hiện đại lên hình đẹp nhất của Vũ Hâm, đến mức có thể khiến khán giả quên đi từng ghét anh ra sao trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (đóng phản diện Phương Chí Tịnh).

"Năng lực bạn trai" level max của Tạ Tân Tự trong các cảnh ôm, bế Nùng Vũ gây sốt cõi mạng.

Gần đây, ngoài mạch lợi dụng lẫn nhau với nữ phụ, Ngô Tư Nguyên cũng làm khán giả "phát cuồng" với đoạn áp chế nam chính Tân Tự chỉ bằng một cái búng tay. "Con thuyền tà đạo" của nam chính - phụ bắt đầu căng gió từ lực hút của một bên muốn kiểm soát tuyệt đối, một bên chống đối, cố "lật kèo".

Nếu không yêu cầu khắt khe về kịch bản thì Thu Hút Mãnh Liệt là một bộ phim hợp để giải trí, ổn ở mức độ đầu tư. Xây dựng nhân vật hợp thị hiếu là điểm cộng cùng dàn diễn viên trẻ trung, kỹ năng diễn ở mức tạm chấp nhận được.