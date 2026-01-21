Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Anh Bờ Vai" Ấn Bản Kim: Vương Bình chắp bút bản tình ca mới để tâm tình với fan

Như Lê

HHTO - Album "Anh Bờ Vai" Ấn Bản Kim của Vương Bình gửi đến người hâm mộ một "đoạn tình ca" mới, cùng sự xuất hiện của những "cameo" nổi bật như Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Phùng Khánh Linh và CONGB.

Ấn Bản Kim của album Anh Bờ Vai được thêm nhiều "gia vị âm nhạc" thông qua sự kết hợp của Vương Bình cùng các nghệ sĩ. Trong đó, ca khúc Thành Phố Phía Đông phiên bản kết hợp với Phùng Khánh Linh ra mắt vào ngày 11/1 đã giành Top 1 iTunes Việt Nam, Top 2 Zing MP3, cũng như lọt Top Trending YouTube và TikTok.

Đáp lại tình cảm và sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ, tối 19/1, Vương Bình đã chạy màn hình Billboard lớn ở địa điểm sầm uất của TP.HCM để gửi lời cảm ơn FC Voi Con (tên fanclub của Vương Bình). Chỉ một dòng ngắn gọn “dạ Bình cảm ơn nhaaaa” cùng hình vẽ một chú voi cực đáng yêu và khoảnh khắc Vương Bình nở nụ cười tươi, Billboard khiến các fan cảm động bởi độ chân thành, tình cảm.

vuong-binh-4.jpg
vuong-binh-led-3.jpg

Đồng thời, Vương Bình còn dành tặng fan ca khúc mới - Thanh Tân trong Ấn Bản Kim. Thanh Tân mang đậm chất nhạc của nam ca sĩ từ những ngày đầu solo: Bay bổng, mát lành và tạo cảm giác dễ chịu cho người nghe. Tựa đề bài hát tạo cảm giác nhẹ tênh, tinh khôi, nhưng không phải sự ngây thơ, mơ hồ mà chỉ vẻ đẹp của một tâm hồn dù đã trưởng thành, trải qua sóng gió cuộc đời, vẫn có thể chọn cách sống và yêu bằng sự thuần khiết, trong lành.

Vẫn là một khúc ca phảng phất dư vị của tình đầu, Thanh Tân tựa lời giãi bày của một chàng trai sau bao năm thăng trầm, bỗng được chạm lại cảm giác yêu đơn thuần như mối tình niên thiếu - thứ tưởng đã lạc mất giữa những va vấp cuộc sống.

album-outnow-poster.jpg

Chia sẻ về cảm xúc sáng tác, Vương Bình cho biết mỗi khi ở bên fan, anh cảm thấy vui vẻ, thoải mái và rất tự nhiên như được bé lại, trở thành những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau. Có những gương mặt đã đồng hành cùng Vương Bình suốt nhiều năm, để mỗi lần gặp lại là một cảm giác thân thuộc. Nam ca sĩ luôn xúc động khi đọc những lời chia sẻ của fan, cảm nhận niềm tự hào họ dành cho anh.

vuong-binh-3.jpg

Thông qua màn kết hợp của Vương Bình và các nghệ sĩ Việt, từng ca khúc trong album Anh Bờ Vai Ấn Bản Kim đều được khoác lên màu sắc mới. Thành Phố Phía Đông thêm phần si tình khi có sự góp giọng của Phùng Khánh Linh. Không Biết Phải Nói Gì Không Biết Phải Làm Sao là ca khúc từng được Vương Bình song ca với Lâm Bảo Ngọc trong chương trình Anh Trai “Say Hi” và gây ấn tượng bởi độ da diết, sâu lắng.

vuong-binh-1.jpg

Cho Phép Tôi Mời Anh Một Ly phiên bản mới không phải cuộc đối thoại giữa Vương Bình và GREY D như trước, mà thay vào đó là sự chia sẻ ấm áp, trưởng thành giữa Vương Bình và Văn Mai Hương. Đến Ngày Buồn Tháng Nhớ Năm Thương, Vương Bình chọn cùng CONGB nhắc lại những kỷ niệm đẹp từ Anh Trai “Say Hi”.

Với Anh Bờ Vai Ấn Bản Kim, Vương Bình đã mở rộng không gian đối thoại với người nghe, đồng thời mang đến những màn kết hợp mới mẻ và vừa vặn.

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
#Vương Bình #Anh Bờ Vai Ấn Bản Kim #Văn Mai Hương #Lâm Bảo Ngọc #Phùng Khánh Linh #CONGB

