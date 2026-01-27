Sau 3 năm sống ẩn, Amber Heard lần đầu "trải lòng" về vụ kiện với Johnny Depp

HHTO - Sau thời gian dài chọn cuộc sống ẩn dật tại Tây Ban Nha, nữ diễn viên Amber Heard đã chính thức phá vỡ sự im lặng khi xuất hiện trong bộ phim tài liệu "Silenced" ra mắt tại Liên hoan phim Sundance 2026 vừa qua.

Amber Heard tại Tòa án Quận Fairfax, bang Virginia (Mỹ) vào ngày 1/6/2022. Ảnh: Getty

Theo Variety, trong những thước phim đầy suy tư, nữ diễn viên 39 tuổi thẳng thắn bày tỏ rằng mục tiêu của cô không phải là kể lại câu chuyện cá nhân. Thay vào đó, cô chia sẻ về cảm giác bị tước đi quyền ngôn luận sau những biến cố pháp lý.

"Tôi đã mất đi khả năng lên tiếng. Tôi không ở đây để kể câu chuyện của mình. Trên thực tế, tôi không còn muốn sử dụng tiếng nói của bản thân nữa, và đó chính là vấn đề", Amber Heard chia sẻ trong bộ phim.

"Silenced" là phim tài liệu do Selina Miles đạo diễn và có sự tham gia của luật sư nhân quyền quốc tế Jennifer Robinson. Ảnh: @silenced_film

Nhắc đến Amber Heard và Johnny Depp, khán giả vẫn chưa quên vụ kiện phỉ báng tốn nhiều giấy mực vào mùa hè năm 2022. Trước đó, vào năm 2020, Johnny Depp từng thua kiện tờ báo The Sun (Anh) khi tờ này gọi nam diễn viên là "người đánh vợ". Tuy nhiên, cục diện thay đổi hoàn toàn tại phiên tòa ở Mỹ năm 2022.

Sau 6 tuần đối tụng căng thẳng, bồi thẩm đoàn tuyên bố Amber Heard thua kiện và phải bồi thường cho chồng cũ hơn 10 triệu USD. Ngược lại, Johnny Depp cũng phải trả cho cô 2 triệu USD. Cuối cùng, hai bên đạt được thỏa thuận để Amber Heard trả số tiền cuối cùng là 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) và khép lại vụ việc.

Hậu quả của vụ kiện không chỉ nằm ở con số tài chính mà còn khiến danh tiếng của nữ diễn viên sinh năm 1986 bị ảnh hưởng nặng nề, khiến cô quyết định chuyển đến Madrid, Tây Ban Nha "ở ẩn" để chăm sóc các con.

Nữ diễn viên thừa nhận cô từng đánh giá thấp sức ảnh hưởng tiêu cực từ dư luận trong quá trình diễn ra các phiên tòa. Cô nhớ lại thời điểm vụ kiện giữa Johnny Depp và tờ báo The Sun kết thúc, bản thân đã không lường trước được rằng việc "một người phụ nữ cất tiếng nói" lại có thể dẫn đến những "phản ứng dữ dội và khắc nghiệt đến vậy" từ công chúng.

Tuy nhiên, thông qua bộ phim Silenced, Amber khẳng định cô tìm thấy sức mạnh từ những người phụ nữ dũng cảm khác đang đấu tranh cho sự công bằng. "Nhìn gương mặt các con lớn lên và dần bước vào thế giới này, tôi tin rằng mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn", nữ diễn viên chia sẻ.

Amber Heard và con gái Oonagh hồi năm 2023. Ảnh: Backgrid

Nữ diễn viên vừa chào đón thêm cặp song sinh﻿ vào tháng 5/2025. Ảnh: Instagram Amber Heard

Hiện tại, bộ phim tài liệu Silenced đang trong quá trình tìm kiếm đơn vị phát hành chính thức, chưa có lịch công chiếu rộng rãi cho khán giả đại chúng.