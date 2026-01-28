Châu Vũ Đồng lại mang tiếng “mỹ nhân xấu tính” khi bơ đẹp Chương Nhược Nam

HHTO - Trước kia, Châu Vũ Đồng từng nhiều lần vướng ồn ào về nhân cách, nay lại tiếp tục mang tiếng “mỹ nhân xấu tính” vì một hành động với Chương Nhược Nam.

Chuyện là phim Thái Bình Niên mà Châu Vũ Đồng đóng chính đã lên sóng, và Chương Nhược Nam là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đăng bài quảng bá phim. Thậm chí khi Thái Bình Niên đang quay, Chương Nhược Nam còn đến thăm đoàn làm phim, mời ê-kíp trà sữa. Khi phim ra mắt, cô cũng bỏ tiền bao suất chiếu VIP như một cách ủng hộ phim.

Châu Vũ Đồng trong phim Thái Bình Niên đang chiếu

Ấy thế mà Châu Vũ Đồng lại chỉ lên tiếng cảm ơn các nghệ sĩ khác, không nhắc nhở gì đến Chương Nhược Nam. Ngay cả khi fan của nữ chính Khó Dỗ Dành lên tiếng nhắc nhở, phía Châu Vũ Đồng vẫn im lặng càng khiến cho netizen thấy bức xúc hơn. Đến lúc thấy fan hai nhà Châu Vũ Đồng - Chương Nhược Nam tranh cãi căng thẳng thì Châu Vũ Đồng mới gửi lời cảm ơn dưới bài đăng quảng bá phim của đồng nghiệp.

Cô bị chỉ trích vì không cảm ơn Chương Nhược Nam

Sau đó, phòng làm việc của Châu Vũ Đồng cũng lên tiếng xin lỗi Chương Nhược Nam, khẳng định rằng chính Châu Vũ Đồng đã nhắn tin riêng để cảm ơn đồng nghiệp thân thiết. Chỉ vì nhân viên phòng làm việc sơ suất, bỏ quên tên Chương Nhược Nam trong bài đăng cảm ơn nên đã khiến khán giả bức xúc.

Tuy nhiên, ồn ào này càng khiến cư dân mạng mất thiện cảm với Châu Vũ Đồng, nhất là khi cô bị xem là “mỹ nhân xấu tính” khi nhiều lần hành xử không đẹp với đồng nghiệp. Khi tham gia show thực tế Hoa Nhi Và Thiếu Niên 6 vào năm 2024, Châu Vũ Đồng nhiều lần có hành động bị cho là lấn lướt chèn ép đồng nghiệp, cố tình đẩy người chơi khác vào tình huống khó xử, luôn muốn mình là trung tâm của chú ý.

Châu Vũ Đồng từng nhiều lần lộ hành động không đẹp với đồng nghiệp

Nữ diễn viên cũng bị cho là quen ai cũng nhận vơ người ấy là bạn thân, từ đồng nghiệp đóng chung phim đến người mới gặp ở sự kiện. Thậm chí Cung Tuấn từng phải lên tiếng đính chính rằng anh với Châu Vũ Đồng chỉ là đồng nghiệp đơn thuần, không có gì đặc biệt trong khi Châu Vũ Đồng lại thể hiện như hai người đang hẹn hò.