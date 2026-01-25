Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Lương Thùy Linh bị trừ điểm vì bộ váy ren dự đám cưới Á hậu Phương Nhi

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Có vẻ như Hoa hậu Lương Thùy Linh cần tuyển gấp một stylist chắc tay để giúp nàng hậu sớm lấy lại phong độ khi gần đây cứ lần nào khoe váy áo đi dự đám cưới bạn bè là cô lại bị dân mạng trừ điểm.

luong-thuy-linh-5.jpg
luong-thuy-linh-7.jpg

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà đều là khách mời trong đám cưới Á hậu Phương Nhi và cả hai nàng hậu cùng mặc váy áo màu trắng ngà đầy trang nhã, thanh lịch. Lương Thùy Linh đã chọn cho mình bộ váy ren của một thương hiệu trong nước với kiểu dáng tối giản, sang trọng.

luong-thuy-linh-8.jpg

Tuy nhiên, vì chất liệu ren xuyên thấu nên Lương Thùy Linh cẩn thận mặc thêm một chiếc váy lót bên trong để không gặp phải sự cố hớ hênh. Lẽ ra nàng hậu phải được khen vì điều này, nhưng không ngờ một bộ phận cư dân mạng lại nhận xét rằng Lương Thùy Linh phối đồ không khéo, làm trang phục trở nên kém tinh tế.

luong-thuy-linh-3.jpg
luong-thuy-linh-4.jpg

Lý do vì chiếc váy lót có phần cổ tròn hiện ra khá rõ dưới bộ váy ren, nên netizen cho rằng giá như Lương Thùy Linh thay bằng váy lót hai dây, hoặc chọn nội y khéo léo thì tổng thể sẽ đẹp hơn. Khi được nhiều người góp ý, Miss World Vietnam 2019 nhẹ nhàng giải thích bộ váy ngoài hơi xuyên thấu nên cô không thể bỏ qua váy lót.

luong-thuy-linh-8.jpg
luong-thuy-linh-12.jpg

Trước đó, Lương Thùy Linh từng bị cho là chọn váy chưa khéo tại đám cưới rich kid Tiên Nguyễn. Nàng hậu xuất hiện trong bộ váy lụa màu xanh oliu với kiểu dáng bất đối xứng và khán giả nhận xét bộ váy không tôn dáng người mặc, chất liệu lụa bóng khiến Lương Thùy Linh nhìn có phần tròn trịa hơn bình thường.

luong-thuy-linh-1.jpg
luong-thuy-linh-12.jpg

Ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh chọn bộ váy lụa màu nude kèm theo áo choàng xuyên thấu bên ngoài. Thiết kế này cũng bị khán giả nhận xét là giấu sạch vóc dáng thon thả của cô, chưa kể còn giống với trang phục của Á hậu Đào Hiền tạo nên màn đụng hàng đầy bối rối của hai người đẹp.

qc-4358.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Lương Thùy Linh #hoa hậu Lương Thùy Linh #Lương Thùy Linh dự đám cưới #Lương Thùy Linh váy áo

Xem thêm

Cùng chuyên mục