Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Anh Tài Jun Phạm, Hoa hậu Thanh Thủy tề tựu tại triển lãm tôn vinh văn hóa Việt

Như Lê

HHTO - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tề tựu tại sự kiện triển lãm “The Hand of The Maker”, khoe sắc trong không gian nhộn nhịp của thời trang và nghệ thuật đậm chất Việt.

Tại thảm đỏ của triển lãm, các nghệ sĩ khách mời xuất hiện với tinh thần “Proudly Vietnamese”, mang theo ngôn ngữ cá nhân được chắt lọc từ di sản văn hoá, thủ công truyền thống và tư duy đương đại.

Điểm nhấn của triển lãm là sự kết hợp giữa bốn nghệ sĩ và bốn nhiếp ảnh gia thời trang: Jun Phạm và Kolt Huỳnh với nghệ thuật sơn mài; Mono cùng nhiếp ảnh gia Tang Tang tái hiện quá trình nuôi cấy ngọc trai; Phương Mỹ Chi kết hợp với Milor Trần trong bộ ảnh về nghề dệt chiếu Định Yên; Đông Nhi cùng nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa lựa chọn nghề khảm trai để khắc họa sự tinh xảo của kỹ thuật thủ công.

ban-sao-cua-bmk08839.jpg
Chị Đẹp Minh Tuyết, Phạm Quỳnh Anh tao nhã trong các mẫu thiết kế áo dài.
ban-sao-cua-tne-7057.jpg
Jun Phạm chọn Áo dài trong BST "Tô Thị" của NTK Phan Đăng Hoàng, với kỹ thuật đan lát thủ công, kỹ thuật xếp nếp, phom suông mềm trên nền chất liệu lụa và tơ.

Tại lễ khai mạc, Jun Phạm chia sẻ rằng anh luôn xem văn hóa Việt là kim chỉ nam trong hành trình sáng tạo. Với mối quan tâm dành cho văn hóa, Jun đặc biệt bị cuốn hút bởi nghệ thuật sơn mài, một chất liệu thủ công mang tính độc bản cao.

Sự kiện còn có sự góp mặt của diễn viên Diễm My, người mẫu Tuyết Lan, Tú Anh, Quỳnh Anh, Hoa hậu Thanh Thủy, MC Thanh Thanh Huyền, fashionista Cô Em Trendy, cùng nhiều gương mặt nổi bật khác.

ban-sao-cua-a1-05835.jpg
Người mẫu Tuyết Lan tôn vinh sáng tạo Việt thông qua thiết kế của Fancì.
ban-sao-cua-a1-05426.jpg
Người mẫu Lan Khuê nền nã trong tà áo dài truyền thống, cô chọn phối cùng phụ kiện được sáng tạo bởi NTK Ngô Mạnh Đông Đông.

Các nghệ sĩ chủ yếu lựa chọn trang phục tôn vinh giá trị văn hoá Việt, thông qua lăng kính thời trang. Tinh thần tự hào dân tộc trở thành điểm tựa để các nghệ sĩ thể hiện những yếu tố quen thuộc của văn hoá Việt từ áo dài, áo bà ba, đến các chi tiết thủ công như thêu tay, vải lụa, hoạ tiết bản địa…

ban-sao-cua-tne-7265.jpg
Châu Tuyết Vân diện váy yếm và nón quai thao cách tân từ NTK Lê Hữu Nhân.
ban-sao-cua-tne-7166.jpg
Hoa hậu Thanh Thuỷ diện váy dạ hội cổ yếm cách tân, với gam màu trắng và vàng đồng làm chủ đạo.

Triển lãm lần này phản ánh di sản lâu đời, kỹ năng thủ công bền bỉ và dòng chảy sáng tạo không ngừng của người Việt, tạo nên một bức tranh đa chiều về cách diễn giải bản sắc văn hoá trong thời trang.

ban-sao-cua-a1-05900.jpg
MC Thanh Thanh Huyền lựa chọn thiết kế của NTK Lê Thanh Hòa.

Một số khách mời chọn thể hiện tinh thần Việt qua họa tiết và chất liệu: Hoa văn truyền thống, biểu tượng dân gian hay những chi tiết thêu dệt tinh xảo trên nền lụa, tơ tằm, được đặt trong phom dáng hiện đại để tạo nên sự giao thoa giữa cổ truyền và đương đại. Trong khi đó, có người tái hiện văn hoá qua những trang phục gắn liền với đời sống Việt, như áo bà ba được cách tân với phom dáng mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn nét mộc mạc, dịu dàng.

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
#Triển lãm #Văn hóa Việt #Thời trang #Nghệ sĩ #Minh Tuyết #Phạm Quỳnh Anh #Jun Phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục