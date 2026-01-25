Anh Tài Jun Phạm, Hoa hậu Thanh Thủy tề tựu tại triển lãm tôn vinh văn hóa Việt

HHTO - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tề tựu tại sự kiện triển lãm “The Hand of The Maker”, khoe sắc trong không gian nhộn nhịp của thời trang và nghệ thuật đậm chất Việt.

Tại thảm đỏ của triển lãm, các nghệ sĩ khách mời xuất hiện với tinh thần “Proudly Vietnamese”, mang theo ngôn ngữ cá nhân được chắt lọc từ di sản văn hoá, thủ công truyền thống và tư duy đương đại.

Điểm nhấn của triển lãm là sự kết hợp giữa bốn nghệ sĩ và bốn nhiếp ảnh gia thời trang: Jun Phạm và Kolt Huỳnh với nghệ thuật sơn mài; Mono cùng nhiếp ảnh gia Tang Tang tái hiện quá trình nuôi cấy ngọc trai; Phương Mỹ Chi kết hợp với Milor Trần trong bộ ảnh về nghề dệt chiếu Định Yên; Đông Nhi cùng nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa lựa chọn nghề khảm trai để khắc họa sự tinh xảo của kỹ thuật thủ công.

Chị Đẹp Minh Tuyết, Phạm Quỳnh Anh tao nhã trong các mẫu thiết kế áo dài.

Jun Phạm chọn Áo dài trong BST "Tô Thị" của NTK Phan Đăng Hoàng, với kỹ thuật đan lát thủ công, kỹ thuật xếp nếp, phom suông mềm trên nền chất liệu lụa và tơ.

Tại lễ khai mạc, Jun Phạm chia sẻ rằng anh luôn xem văn hóa Việt là kim chỉ nam trong hành trình sáng tạo. Với mối quan tâm dành cho văn hóa, Jun đặc biệt bị cuốn hút bởi nghệ thuật sơn mài, một chất liệu thủ công mang tính độc bản cao.

Sự kiện còn có sự góp mặt của diễn viên Diễm My, người mẫu Tuyết Lan, Tú Anh, Quỳnh Anh, Hoa hậu Thanh Thủy, MC Thanh Thanh Huyền, fashionista Cô Em Trendy, cùng nhiều gương mặt nổi bật khác.

Người mẫu Tuyết Lan tôn vinh sáng tạo Việt thông qua thiết kế của Fancì.

Người mẫu Lan Khuê nền nã trong tà áo dài truyền thống, cô chọn phối cùng phụ kiện được sáng tạo bởi NTK Ngô Mạnh Đông Đông.

Các nghệ sĩ chủ yếu lựa chọn trang phục tôn vinh giá trị văn hoá Việt, thông qua lăng kính thời trang. Tinh thần tự hào dân tộc trở thành điểm tựa để các nghệ sĩ thể hiện những yếu tố quen thuộc của văn hoá Việt từ áo dài, áo bà ba, đến các chi tiết thủ công như thêu tay, vải lụa, hoạ tiết bản địa…

Châu Tuyết Vân diện váy yếm và nón quai thao cách tân từ NTK Lê Hữu Nhân.

Hoa hậu Thanh Thuỷ diện váy dạ hội cổ yếm cách tân, với gam màu trắng và vàng đồng làm chủ đạo.

Triển lãm lần này phản ánh di sản lâu đời, kỹ năng thủ công bền bỉ và dòng chảy sáng tạo không ngừng của người Việt, tạo nên một bức tranh đa chiều về cách diễn giải bản sắc văn hoá trong thời trang.

MC Thanh Thanh Huyền lựa chọn thiết kế của NTK Lê Thanh Hòa.

Một số khách mời chọn thể hiện tinh thần Việt qua họa tiết và chất liệu: Hoa văn truyền thống, biểu tượng dân gian hay những chi tiết thêu dệt tinh xảo trên nền lụa, tơ tằm, được đặt trong phom dáng hiện đại để tạo nên sự giao thoa giữa cổ truyền và đương đại. Trong khi đó, có người tái hiện văn hoá qua những trang phục gắn liền với đời sống Việt, như áo bà ba được cách tân với phom dáng mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn nét mộc mạc, dịu dàng.