Những kiểu phối đồ nổi bật trên đường phố New York, gợi ý hoàn hảo cho trời lạnh

HHTO - Lấy cảm hứng từ thời trang đường phố New York trong những ngày đầu năm để nâng cấp trình phối đồ của bạn. Chúng ta còn một dịp lên đồ tưng bừng vào Tết, hãy nắm bắt những xu hướng mới và shopping hiệu quả!

Áo khoác kiểu khăn choàng sành điệu

Áo khoác kiểu khăn choàng là món đồ thời trang được các fashionista tăm tia từ 2025, nhưng chưa bùng nổ thành trend. Tuy nhiên, những ngày đầu bước qua năm mới, item này bỗng xuất hiện nhiều hơn trên đường phố New York. Điều này báo hiệu áo khoác kết hợp khăn choàng sẽ là người bạn thân của các cô nàng sành điệu trong năm 2026.

Màu trung tính pha trắng

Sự kết hợp màu sắc nền nã, trang nhã luôn được đánh giá cao, vì nó mang lại cảm giác sang trọng mà không cần phối đồ cầu kỳ. Bất kỳ màu trung tính nào kết hợp cùng màu trắng cũng đều cho ra những bản phối đạt tuyệt vời. Năm mới hãy thử những màu lạ hơn như xám tro, kem nhạt, vàng mỡ gà thay vì màu nâu và đen quen thuộc.

Phong cách bụi bặm nữ tính

Những món đồ mang phong cách grunge như áo sơ mi flannel, áo len cổ kéo khóa và áo khoác bomber thường thịnh hành vào mùa Thu, nhưng nay bỗng xuất hiện nhiều hơn trên đường phố New York những ngày đầu Xuân. Điểm khác biệt là chúng được phối với những item mang đậm tính nữ để tạo nên sự cân bằng hoàn hảo.

Áo khoác lông dài

Nếu bạn là fan hâm mộ của áo khoác lông thì 2026 chắc chắn sẽ là năm của bạn. Các kiểu áo và áo khoác lông đang lấy lại sức hút của mình và sẽ chiếm nhiều không gian trong tủ đồ của bạn. Điểm tuyệt vời nhất của một chiếc áo khoác lông chính là khả năng khiến bạn trông quyến rũ, sang trọng ngay cả khi đang mặc bộ đồ tẻ nhạt nhất.