Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Phong cách trang điểm ấn tượng, phối nhiều màu sắc được báo là trend 2026

Ái Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Christian Briceno cho biết rằng năm 2026 sẽ là năm của những gì ấn tượng, rực rỡ và độc đáo. Từ hàng mi màu xanh đến những đôi môi màu đỏ nổi bật, và trang điểm mắt rực rỡ... nhưng tổng thể không hề quá lố mà còn rất tinh tế.

Hàng mi màu sắc

cb0f465b194f7385e6ac2acb407e9f5b.jpg

2026 là kỷ nguyên phục hưng của hàng mi màu sắc. Dĩ nhiên mascara đen sẽ luôn là lựa chọn cổ điển yêu thích của chúng ta, nhưng màu xanh, màu tím nhạt và xám đang định nghĩa lại vẻ đẹp của đôi mắt. Thay đổi một chút ở hàng mi, đột ​​nhiên toàn bộ năng lượng của khuôn mặt cũng thay đổi theo.

Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Christian Briceno gợi ý chọn mascara YSL Lash Clash Extreme Volume màu xanh Electric: Một chút xanh dương ở hàng mi có thể biến một đôi mắt trang điểm đơn giản thành điểm nhấn thời trang. Ngoài ra, hãy thử nghiệm các màu sắc khác nhau và xem hiệu ứng của nó, như màu tím nhạt có thể tạo chiều sâu tinh tế, hoặc màu nâu xám sẽ mang đến cho hàng mi của bạn vẻ đẹp huyền ảo, cuốn hút.

Trang điểm mắt theo phong cách tối đa

beauty-trends-2026-acielle-styledumonde.jpg

Kiểu trang điểm mắt ấn tượng đang trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. Nếu trước đây, mắt khói và màu mắt trầm được ưa chuộng, thì qua năm 2026, sự phá cách và kịch tính trên mí mắt sẽ là điểm nhấn làm mới hình ảnh của bạn. Màu mắt tươi sáng, ánh nhũ nhiều và nổi bật được pha trộn hoặc tán ombre che phủ toàn bộ mí mắt, tạo sức hút ấn tượng bằng cách kẻ thêm viền mắt đậm, nhấn mạnh sự tập trung vào “cửa sổ tâm hồn”.

Son môi nổi bật

9a80bccfcc027912e7713e9891277885.jpg

Tất cả những màu son đỏ lì rực rỡ nhất đang đánh chiếm trái tim của các tín đồ thời trang Thế giới. Đôi môi rạng rỡ và nổi bật sẽ ngay lập tức tạo cảm giác sang trọng và mạnh mẽ, cho dù bạn chọn màu đỏ gạch đậm, đỏ tươi hay đỏ hồng. Để có lớp son lì lâu trôi, chuyên gia trang điểm Christian Briceno cho biết khâu chuẩn bị rất quan trọng. Cần tẩy tế bào chết cho môi, sau đó thoa son dưỡng và để yên trong vài phút. Điều này giúp bạn thoa son mịn hơn và lên màu cực chuẩn.

Ái Phương
#Phong cách trang điểm 2026 #Trang điểm mắt rực rỡ #Hàng mi màu sắc và đổi mới #Xu hướng son môi nổi bật #Trang điểm tối đa kịch tính #Xu hướng làm đẹp toàn diện #Lời khuyên trang điểm chuyên nghiệp #Thói quen dưỡng da và trang điểm #Xu hướng make-up năm 2025 #Mẹo trang điểm cho thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục