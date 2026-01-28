Fan Việt manifest thành công, sẵn sàng khóc cười cùng Stray Kids

HHTO - Tháng 3 - tháng sinh nhật của Stray Kids, STAY (fandom của Stray Kids) sẽ được "làm nóng" tại rạp phim với "Stray Kids: The dominATE Experience".

Mới đây, Universal Pictures đã chính thức tung ra trailer đầu tiên của Stray Kids: The dominATE Experience, hé lộ những khoảnh khắc hậu trường hiếm hoi cùng loạt sân khấu ấn tượng của Stray Kids trong tour diễn vòng quanh thế giới dominATE.

Stray Kids: The dominATE Experience là bộ phim hòa nhạc hoành tráng, tái hiện những màn trình diễn bùng nổ từ chuyến lưu diễn toàn cầu phá vỡ nhiều kỷ lục của Stray Kids. Không chỉ dừng lại ở không khí cuồng nhiệt trên sân khấu, bộ phim còn đưa khán giả bước vào thế giới phía sau ánh đèn với các thước phim hậu trường độc quyền và những cuộc phỏng vấn gần gũi. Fan sẽ được "quậy banh nóc" với sân khấu đặc trưng đầy năng lượng biểu diễn, được cười và khóc cùng các chàng trai.

Được ghi hình từ những đêm diễn cháy vé tại sân vận động SoFi (Los Angeles, Mỹ), bộ phim đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của Stray Kids. Việc chinh phục thành công một trong những sân vận động lớn và danh giá nhất nước Mỹ không chỉ cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ, mà còn khẳng định vị thế của Stray Kids như những nghệ sĩ đủ bản lĩnh để theo đuổi và làm chủ tầm nhìn nghệ thuật của riêng mình trên những sân khấu quy mô toàn cầu.

Góp phần tạo nên dấu ấn đó là đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm đứng sau dự án. Bộ phim được đạo diễn bởi Paul Dugdale, người từng thực hiện nhiều phim hòa nhạc đình đám như Adele: One Night Only hay Taylor Swift: Reputation Stadium Tour, kết hợp cùng các phân đoạn mang màu sắc phim tài liệu do Farah X, biên tập viên của Renaissance: A Film by Beyoncé (2023), đảm nhiệm.

Đoạn trailer dài gần 2 phút mang đến cái nhìn sống động về những màn trình diễn bùng nổ của Stray Kids tại SoFi Stadium, đồng thời hé lộ những chia sẻ chân thành của các thành viên về ý nghĩa của âm nhạc và vai trò đặc biệt của cộng đồng người hâm mộ STAY trong hành trình sự nghiệp của họ.

Chuyến lưu diễn dominATE thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Năm 2025 đánh dấu đợt oanh tạc các hạng mục Daesang "Album của năm" của Stray Kids tại các lễ trao giải lớn ở quê nhà như GDA 2026, MAMA 2025...

Stray Kids: The dominATE Experience còn là dự án đầu tiên đưa sân khấu của Stray Kids lên màn ảnh rộng với quy mô quốc tế, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của nhóm. Song song với màn ra mắt điện ảnh này, Stray Kids cũng chuẩn bị nhiều hoạt động nhằm kỷ niệm 8 năm thành lập trong năm nay.

Trước đó, khi có thông tin về phim tài liệu của nhóm sẽ trình làng, người hâm mộ Việt đã manifest rạp chiếu Việt "bế" dự án này về. V-STAY đã manifest thành công, Stray Kids: The dominATE Experience dự kiến phát hành vào ngày 6/3/2026.