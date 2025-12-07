AAA 2025: Stray Kids thắng đậm "sảng hồn", IVE ôm 6 cúp nhận Daesang thứ 10

Asia Artist Awards - AAA 2025 diễn ra vào ngày 6/12 tại Cao Hùng (Trung Quốc). Những năm trước, đội ngũ của AAA liên tục bị chê khâu dựng sân khấu tẻ nhạt, quá nhỏ hoặc tối um, hiệu ứng xấu. Năm nay, mọi chuyện đã khác. Kỷ niệm 10 năm nên lễ trao giải được đầu tư hoành tráng với sân khấu 360 độ. Dàn thần tượng cũng đem đến phần trình diễn mãn nhãn và siêu cháy đến phút cuối cùng. Đường truyền ổn định nét căng xuyên suốt với lớp filter giúp ai cũng rạng rỡ, ửng hồng.
Mảng âm nhạc năm nay có 6 chiếc Daesang, bổ sung "Biểu tượng âm nhạc của năm" (Music Icon of the Year), trao cho LE SSERAFIM. Nhóm cũng được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ xuất sắc" (Best Artist - Bonsang). Kim Chae Won có thêm giải cá nhân "Best Choice".
Stray Kids thắng đậm khi mang về đến 8 chiếc cúp (bao gồm cá nhân và nhóm), trong đó có 2 chiếc Daesang là "Album của năm" và "Nghệ sĩ của năm". Tuần trước, tại MAMA 2025, nhóm cũng mang về Daesang "Album của năm", bật khóc xúc động khi phát biểu.
Tại AAA 2025, Stray Kids hân hoan lên nhận giải, đồng loạt giật bắn người khi pháo hoa bất ngờ bắn ra khi nhận cúp "Nghệ sĩ của năm". Nhiều khán giả cũng giật mình rồi cười "té ghế" theo các chàng trai bởi trước đó không có hiệu ứng pháo giấy khi trao - nhận giải.
IVE chiến thắng hạng mục "Bài hát của năm" với Rebel Heart, đánh dấu chiếc Daesang thứ 10 trong sự nghiệp. IVE có 3 cúp chung. Jang Wonyoung có 3 cúp riêng. 5 năm liên tiếp được giao vai trò host/ MC của buổi lễ, Wonyoung được coi là biểu tượng, nữ thần đại diện cho AAA.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, AAA 2025 bổ sung hạng mục "huyền thoại" ở cả mảng âm nhạc và phim. 4 cái tên được vinh danh trong lĩnh vực âm nhạc. G-Dragon, IU thắng "Nghệ sĩ solo huyền thoại".
"Anh Long" đã gửi video cảm ơn đến buổi lễ. IU phát biểu cũng nhắc đến niềm vui khi được nhận cùng một giải thưởng với người anh thân thiết. BTS và BLACKPINK là chủ nhân của "Nhóm nhạc huyền thoại".
Danh sách kết quả AAA 2025 (mảng âm nhạc):
Daesang:
- Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year): Stray Kids
- Album của năm (Album of the Year): Stray Kids - KARMA
- Bài hát của năm (Song of the Year): IVE - Rebel Heart
- Sân khấu của năm (Stage of the Year): ATEEZ
- Màn trình diễn của năm (Performance of the Year): RIIZE
- Biểu tượng âm nhạc của năm (Music Icon of the Year): LE SSERAFIM
Bonsang Nghệ sĩ xuất sắc nhất (Best Artist): MONSTA X, WOODZ, ATEEZ, LE SSERAFIM, IVE, Stray Kids, RIIZE, ALLDAY PROJECT, JJ Lin
Nhóm nhạc huyền thoại (Legendary Group): BTS, BLACKPINK
Solo huyền thoại (Legendary Solo): IU, G-DRAGON
Chuyên gia K-Pop huyền thoại (Legendary K-Pop Master Professional): Seo Hyunjoo - Starship Entertainment
Producer huyền thoại (Legendary Producer): BUMZU
Tân binh xuất sắc (Best New Artist): KickFlip, NEXZ, AHOF
Tân binh của năm (Rookie of the Year): KiiiKiii, CORTIS, ALLDAY PROJECT
Best Performance: KiiiKiii, CORTIS
Kỉ lục hàng đầu K-Pop (Best K-Pop Record): IVE, Stray Kids, ATEEZ
Ban nhạc xuất sắc nhất (Best Band): QWER
Lựa chọn hàng đầu (Best Choice): Hyunjin (Stray Kids), Hongjoong (ATEEZ), Shuhua (i-dle), Chaewon (LE SSERAFIM)
Ngôi sao Châu Á (Asia Star): JJ Lin
Ca sĩ Châu Á (Asia Celebrity): Jang Wonyoung (IVE)
MV xuất sắc nhất: MEOVV - HANDS UP
Biểu tượng của AAA (AAA Icon): CRAVITY, Jang Wonyoung (IVE)
Xuất hiện nổi bật của K-Pop (Grand Presence of K-Pop): Jang Wonyoung (IVE), Felix (Stray Kids) Nghệ sĩ giàu cảm xúc (Emotive Award): RIIZE
Nhạc sĩ xuất sắc nhất (Best Musician): YENA, Ash Island, CHANMINA, KISS OF LIFE, TWS, MEOVV
Nhà sáng tạo xuất sắc (Best Creator): 3RACHA
Làn sóng mới (New Wave): ALLDAY PROJECT
Tiềm năng của năm (Potential Award): xikers
Giọng ca biểu diễn xuất sắc (Best Voice Performance): Arden Cho - KPop Demon Hunters)
Lịch sử của K-Pop (History of K-Pop): MONSTA X