AAA 2025: Stray Kids thắng đậm "sảng hồn", IVE ôm 6 cúp nhận Daesang thứ 10

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Giải thưởng tại AAA 2025 đặc biệt nhiều hơn nhân kỷ niệm 10 năm. Ở hạng mục nhóm nhạc và nghệ sĩ solo huyền thoại, "tứ trụ" của K-Pop được gọi tên khiến "cả làng" đều vui: BTS, BLACKPINK, G-Dragon, IU. Những hạng mục khác thì sao?

Asia Artist Awards - AAA 2025 diễn ra vào ngày 6/12 tại Cao Hùng (Trung Quốc). Những năm trước, đội ngũ của AAA liên tục bị chê khâu dựng sân khấu tẻ nhạt, quá nhỏ hoặc tối um, hiệu ứng xấu. Năm nay, mọi chuyện đã khác. Kỷ niệm 10 năm nên lễ trao giải được đầu tư hoành tráng với sân khấu 360 độ. Dàn thần tượng cũng đem đến phần trình diễn mãn nhãn và siêu cháy đến phút cuối cùng. Đường truyền ổn định nét căng xuyên suốt với lớp filter giúp ai cũng rạng rỡ, ửng hồng.

2025120623222986633-11.jpg

Mảng âm nhạc năm nay có 6 chiếc Daesang, bổ sung "Biểu tượng âm nhạc của năm" (Music Icon of the Year), trao cho LE SSERAFIM. Nhóm cũng được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ xuất sắc" (Best Artist - Bonsang). Kim Chae Won có thêm giải cá nhân "Best Choice".

stray-kids-1.jpg
screenshot-2025-12-06-204827.png

Stray Kids thắng đậm khi mang về đến 8 chiếc cúp (bao gồm cá nhân và nhóm), trong đó có 2 chiếc Daesang là "Album của năm" và "Nghệ sĩ của năm". Tuần trước, tại MAMA 2025, nhóm cũng mang về Daesang "Album của năm", bật khóc xúc động khi phát biểu.

Tại AAA 2025, Stray Kids hân hoan lên nhận giải, đồng loạt giật bắn người khi pháo hoa bất ngờ bắn ra khi nhận cúp "Nghệ sĩ của năm". Nhiều khán giả cũng giật mình rồi cười "té ghế" theo các chàng trai bởi trước đó không có hiệu ứng pháo giấy khi trao - nhận giải.

ateez.jpg
ATEEZ bỏ túi tổng cộng 5 chiếc cúp, là chủ nhân của Daesang "Sân khấu của năm".
ive-1.jpg

IVE chiến thắng hạng mục "Bài hát của năm" với Rebel Heart, đánh dấu chiếc Daesang thứ 10 trong sự nghiệp. IVE có 3 cúp chung. Jang Wonyoung có 3 cúp riêng. 5 năm liên tiếp được giao vai trò host/ MC của buổi lễ, Wonyoung được coi là biểu tượng, nữ thần đại diện cho AAA.

riize-1.jpg
RIIZE thắng Daesang "Màn trình diễn của năm" và 2 hạng mục khác gồm: Bonsang "Nghệ sĩ xuất sắc" và AAA Emotive.
gd-1.jpg

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, AAA 2025 bổ sung hạng mục "huyền thoại" ở cả mảng âm nhạc và phim. 4 cái tên được vinh danh trong lĩnh vực âm nhạc. G-Dragon, IU thắng "Nghệ sĩ solo huyền thoại".

"Anh Long" đã gửi video cảm ơn đến buổi lễ. IU phát biểu cũng nhắc đến niềm vui khi được nhận cùng một giải thưởng với người anh thân thiết. BTS và BLACKPINK là chủ nhân của "Nhóm nhạc huyền thoại".

Danh sách kết quả AAA 2025 (mảng âm nhạc):

Daesang:

- Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year): Stray Kids

- Album của năm (Album of the Year): Stray Kids - KARMA

- Bài hát của năm (Song of the Year): IVE - Rebel Heart

- Sân khấu của năm (Stage of the Year): ATEEZ

- Màn trình diễn của năm (Performance of the Year): RIIZE

- Biểu tượng âm nhạc của năm (Music Icon of the Year): LE SSERAFIM

Bonsang Nghệ sĩ xuất sắc nhất (Best Artist): MONSTA X, WOODZ, ATEEZ, LE SSERAFIM, IVE, Stray Kids, RIIZE, ALLDAY PROJECT, JJ Lin

Nhóm nhạc huyền thoại (Legendary Group): BTS, BLACKPINK

Solo huyền thoại (Legendary Solo): IU, G-DRAGON

Chuyên gia K-Pop huyền thoại (Legendary K-Pop Master Professional): Seo Hyunjoo - Starship Entertainment

Producer huyền thoại (Legendary Producer): BUMZU

Tân binh xuất sắc (Best New Artist): KickFlip, NEXZ, AHOF

Tân binh của năm (Rookie of the Year): KiiiKiii, CORTIS, ALLDAY PROJECT

Best Performance: KiiiKiii, CORTIS

Kỉ lục hàng đầu K-Pop (Best K-Pop Record): IVE, Stray Kids, ATEEZ

Ban nhạc xuất sắc nhất (Best Band): QWER

Lựa chọn hàng đầu (Best Choice): Hyunjin (Stray Kids), Hongjoong (ATEEZ), Shuhua (i-dle), Chaewon (LE SSERAFIM)

Ngôi sao Châu Á (Asia Star): JJ Lin

Ca sĩ Châu Á (Asia Celebrity): Jang Wonyoung (IVE)

MV xuất sắc nhất: MEOVV - HANDS UP

Biểu tượng của AAA (AAA Icon): CRAVITY, Jang Wonyoung (IVE)

Xuất hiện nổi bật của K-Pop (Grand Presence of K-Pop): Jang Wonyoung (IVE), Felix (Stray Kids) Nghệ sĩ giàu cảm xúc (Emotive Award): RIIZE

Nhạc sĩ xuất sắc nhất (Best Musician): YENA, Ash Island, CHANMINA, KISS OF LIFE, TWS, MEOVV

Nhà sáng tạo xuất sắc (Best Creator): 3RACHA

Làn sóng mới (New Wave): ALLDAY PROJECT

Tiềm năng của năm (Potential Award): xikers

Giọng ca biểu diễn xuất sắc (Best Voice Performance): Arden Cho - KPop Demon Hunters)

Lịch sử của K-Pop (History of K-Pop): MONSTA X

cover-1.jpg
Sam
#AAA #AAA 2025 #kết quả AAA 2025 #kết quả AAA #AAA 2025 kết quả #Daesang AAA 2025 #Stray Kids #IVE #G-Dragon #IU #LE SSERAFIM #RIIZE #ATEEZ

