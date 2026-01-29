Single's Inferno: Go Eun được săn đón, Mina Sue suy sụp vì "bản sao" Song Joong Ki

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Trong 3 tập mới nhất của Single's Inferno 5, Mina Sue vẫn "chiếm sóng", có khoảnh khắc bật khóc vì kiệt sức sau đó lại "nấu xói" dàn cast khiến netizen "cạn lời". Trong khi đó, Go Eun - "bản sao" Nayeon TWICE vươn lên thành Hoa hậu Đảo Địa Ngục.

Choi Mina Sue tiếp tục là tâm điểm tranh cãi trong tuần phát sóng thứ hai của Single's Inferno 5. Su Been sau khi bị Mina Sue "phũ", trở nên xa cách. Anh chuyển hướng quan tâm Hee Sun khiến Mina Sue bận tâm. Sau bữa tối, cô suy sụp, cần hỗ trợ y tế vì buồn nôn và đau đầu.

Trong đoạn trò chuyện cùng Sung Hun sau đó, Mina Sue khiến người xem "choáng váng" khi nói xấu dàn cast. Nàng hậu kể rằng cô đã đối tốt với hội con gái, tránh xen vào mối quan hệ của dàn thí sinh nhưng họ lại ích kỷ với cô. "Em nghĩ mình hay ho hơn hầu hết mọi người ở đây." - Mina Sue nói.

singles-inferno-5-ep-5-6-7-785.png
singles-inferno-5-ep-5-6-7-1073.png

Netizen nhận xét hình ảnh của Choi Mina Sue trở nên xấu xí vì tâm lý nạn nhân, gọi cô là pick me girl (thuật ngữ chỉ những người con gái cố tỏ ra khác biệt so với số đông nhằm thu hút sự chú ý). Ban bình luận cho biết tư duy Mina Sue có phần ích kỷ, khó cảm thông.

singles-inferno-5-ep-5-6-7-710.png
Mina Sue bật khóc vì kiệt quệ tinh thần sau 6 ngày tham gia show hẹn hò.

Trong khi đó, nhiều ý kiến lý giải việc Mina Sue triển khai quá nhiều tuyến tình cảm chỉ trong vài ngày là yếu tố gây kiệt sức. Hoa hậu Trái Đất không lắng nghe tiếng lòng của bản thân mà biến mình thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Mina Sue bị Lee Da Hee chỉ trích thô lỗ trong cảnh rời phòng đi nói chuyện riêng với Seung Il.

Vốn đã có quan hệ rất phức tạp, Mina Sue tiếp tục ngỏ ý với Hyeon Woo trong tập 6. Ở Đảo Địa Ngục, Mina Sue giữ Sung Hun bên mình, muốn hẹn hò Seung Il và "tự nhiên để ý" Hyeon Woo. Đồng thời, nàng hậu cũng tỏ ra rất bận tâm đến việc Su Been không còn ưu tiên mình. Sự thay đổi "chóng mặt" khiến bạn cùng phòng Min Gee hoang mang đến "cạn lời".

Trái với Mina Sue, nhiều người chơi xác định rõ phương hướng tình cảm ở ngày thứ 6. Hyun Jae khẳng định tình cảm dành cho Joo Young sau khi có cơ hội tìm hiểu sâu tại Đảo Địa Ngục.

singles-inferno-5-ep-5-6-7-253.png

Min Gee xác định chỉ tìm hiểu Seung Il. "Chị đại" ghi điểm trong tập 5-6-7 nhờ giao tiếp rõ ràng, cởi mở với Seung Il. "Bản sao" Karina có khoảnh khắc xúc động mạnh khi được "hồng hài nhi" Seung Il chọn làm bạn hẹn đi ăn riêng. Trước đó, nữ vận động viên chấp nhận và xác định rằng nam người mẫu sẽ chọn Mina Sue.

singles-inferno-5-ep-5-6-7-203.png
singles-inferno-5-ep-5-6-7-904.png

Ở "bùng binh" xoay quanh Kim Go Eun, cả hai mỹ nam Hyeon Woo, Sung Min đều cho thấy sự kiên định. Hyeon Woo "tỏa sáng" trong 3 tập mới nhất nhờ chiến thắng phần thi đối kháng nam cùng hình tượng "cờ xanh" si tình. Kim Go Eun vươn lên trở thành người chơi nữ được săn đón nhất show sau khi catfish nam I Geon cũng "nhắm" tới cô.

singles-inferno-5-ep-5-6-7-55.png

Park Hee Sun gây tiếc nuối, dường như khó thoát kiếp đơn độc tại Địa Ngục Độc Thân 5. Trong tập 5-6, Hee Sun được Su Been đáp lại tình cảm qua nhiều hành động quan tâm, chu đáo. Tuy nhiên, Mina Sue chủ động làm hòa với "bản sao" Song Joong Ki. Trái tim chàng người mẫu lại đổi ý, thờ ơ với Hee Sun ở cuối tập 7.

MIDI
