Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Single's Inferno 5: Jo I Geon đầy khí chất nhưng gây lo ngại vì đời tư phức tạp

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong tuần phát sóng thứ hai của Single's Inferno 5, một cặp catfish - người lật kèo được bổ sung. Trong đó, mỹ nam Jo I Geon ghi điểm với khí chất "anh cả" nổi bật đầy cuốn hút. Tuy nhiên, thông tin đời tư của sao nam lại dấy lên nhiều lo ngại.

Tập 5 của Single's Inferno 5 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử game show bổ sung cùng lúc một cặp catfish vào cuộc chơi. Trong đó, Jo I Geon được nhận xét có sức hấp dẫn nổi bật đáng gờm.

Jo I Geon tự giới thiệu bản thân thuộc kiểu người yêu cuồng nhiệt. Anh tiết lộ chưa từng phải chủ động "cưa cẩm" ai nhưng sẵn sàng chinh phục bằng được đối tượng mà mình cảm mến.

singles-inferno-5-ep-5-6-7-959.png

Đảm nhận vai trò "người lật kèo", Jo I Geon có đặc quyền hẹn hò riêng với tất cả sao nữ, sau đó chọn 2 người đi Đảo Thiên Đường. Anh chàng cùng Kim Go Eun có buổi hẹn lãng mạn nhất từ đầu mùa giải đến giờ, theo đánh giá của ban bình luận. Tính cách phóng khoáng, thẳng thật của sao nam gây ấn tượng mạnh.

Chỉ vài giờ sau khi lên sóng, chủ đề về khả năng eye contact (giao tiếp bằng mắt) "cực tình" giữa I Geon và Go Eun gây sốt TikTok.

singles-inferno-5-ep-5-6-7-455.png
singles-inferno-5-ep-5-6-7-82.png

Đặt trong bối cảnh chung tại Đảo Địa Ngục, I Geon tỏa ra khí chất anh cả, nổi bật giữa dàn cast nam. Sau khoảng 48 giờ tìm hiểu các người chơi nữ, catfish nam nghiêng về phía Kim Go Eun nhất.

singles-infernojo-i-geon-2.jpg

Jo I Geon sinh năm 1992, hiện là người chơi lớn tuổi nhất show, nghề nghiệp là diễn viên. Anh chàng có vai diễn đầu tay trong The Trunk của Netflix vào năm 2024. Đáng chú ý hơn, I Geon đã từng tham gia một show hẹn hò khác tên là Eden vào năm 2022.

Dating show này có motif gần giống với Single's Inferno. Các người chơi độc thân chuyển đến nhà chung Eden, giấu kín nghề nghiệp, tuổi tác hay xuất thân, tập trung tìm hiểu đối tượng qua tính cách.

singles-infernojo-i-geon-eden.jpg

Tại thời điểm lên sóng, show hẹn hò này vướng nhiều tranh cãi vì nội dung phản cảm cũng như kết quả nghi bị dàn xếp. Chính Cho I Geon cũng là thí sinh có lối chơi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Anh ra về một mình nhưng hẹn hò người chơi Lana (cùng show) ngoài đời. Cặp đôi hiện xác định quan hệ bạn bè.

singles-inferno-5-ep-5-6-7-674.png

Jo I Geon tái xuất trong Single’s Inferno 5 với tư cách diễn viên tân binh khiến netizen đặt dấu hỏi về động cơ tham gia. Các ý kiến lo ngại sao nam 34 tuổi chỉ dùng Địa Ngục Độc Thân 5 làm bệ phóng danh tiếng thay vì tình cảm chân thành.

Việc từng có kinh nghiệm "chinh chiến" tại show hẹn hò cũng khiến khán giả hoài nghi về I Geon. Liệu người chơi có kế hoạch tạo dựng các hình tượng để "lấy lòng" khán giả thay vì cảm xúc thật không?

hht-fb-020226.jpg
MIDI
#Single's Inferno #Jo I Geon #catfish #Địa Ngục Độc Thân 5 #tranh cãi Địa Ngục Độc Thân #Single's Inferno 5 #sao nam Single's Inferno

Xem thêm

Cùng chuyên mục