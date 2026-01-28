Show Chanel Haute Couture: Dua Lipa "nổi bần bật", Jennie BLACKPINK vắng mặt

HHTO - Dàn sao trên hàng ghế đầu show Chanel Haute Couture Xuân Hè 2026 ghi điểm với loạt tạo hình thời thượng. Kim Go Eun tiến bộ trông thấy sau 3 năm. Dua Lipa, Nicole Kidman lọt top mặc đẹp nhất. Jennie BLACKPINK vắng mặt đầy tiếc nuối trong sự kiện ra mắt quan trọng.

Show diễn ra mắt BST Chanel Haute Couture Xuân Hè 2026 là tâm điểm của Paris Fashion Week ngày thứ hai. Nhiều bạn thân, đại sứ thương hiệu xuất hiện trên hàng ghế đầu ủng hộ cho màn ra mắt của tân Giám đốc Sáng tạo Matthieu Blazy.

Kim Go Eun được khen tiến bộ trong ngày tái xuất show Chanel Haute Couture sau 3 năm. Mỹ nhân Goblin trưởng thành, mặn mà trong thiết kế Chanel Ready-to-Wear Xuân/Hè 2026. Đôi bông tai cam đỏ cỡ lớn trở thành điểm nhấn màu sắc đắt giá giúp diện mạo của nữ đại sứ thêm phần ấn tượng.

Châu Tấn là ngôi sao Hoa ngữ hiếm hoi đồng hành cùng ba thế hệ Giám đốc Sáng tạo của Chanel. Nàng thơ xứ Trung duy trì phong độ trong ngày trở lại Paris, lăng xê Look 24 từ BST Xuân Hè dòng may đo sẵn mới nhất của nhà mốt. Bộ cánh dệt kim gam đỏ tía, đính viền hoa trà 3D tinh xảo giúp nữ minh tinh tỏa sáng theo đúng chủ đề “xưởng chế tác cổ tích”.

Anna Wintour giữ vững phong thái quyền lực quen thuộc trong bộ trang phục vải tweed đen trắng đặc trưng của Chanel.

Tân đại sứ toàn cầu Nicole Kidman thu hút ống kính truyền thông trong lần thứ 2 dự show Chanel của Matthieu Blazy. "Thiên nga nước Úc" chọn bộ cánh phối lông vũ, da bóng sành điệu. Phong cách này nhận nhiều phản hồi tích cực hơn nhiều so với tạo hình giản dị ở lần "chào sân" 3 tháng trước.

Dua Lipa "nổi bần bật" trên hàng ghế đầu nhờ bộ trang phục họa tiết rực rỡ, mang đậm tinh thần trẻ trung, táo bạo.

Jennie BLACKPINK gây tiếc nuối khi vắng mặt tại sự kiện ra mắt BST Haute Couture của tân Giám đốc Sáng tạo. Ít ngày trước, nữ idol đăng tải story bày tỏ sự háo hức về show diễn. Một số đồn đoán nói rằng cô không thể có mặt vì lịch trình đêm diễn kết màn worldtour DEADLINE tại Hong Kong.

Một năm trước, IT Girl xứ Hàn có tạo hình dự show Haute Couture Xuân Hè 2025 "náo loạn" mạng xã hội.