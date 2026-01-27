Show Dior Haute Couture: Châu Dã - Vương Ngọc Văn sánh đôi gây sốt, Rihanna đến trễ

HHTO - Cùng chọn sắc đen trắng, Rihanna, Châu Dã, Vương Ngọc Văn hay Chompoo Araya có tạo hình đáng chú ý nhất tại show Dior Haute Couture "chào sân" của Jonathan Anderson?

Sau BST nam đầy tranh cãi vì gam màu huỳnh quang, lối phối đồ "khó ngấm", Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson nhận về cơn mưa lời khen với BST Haute Couture đầu tiên tại Dior. Tinh thần cổ điển, thanh lịch ngập tràn trên sàn runway cũng như hàng ghế đầu show diễn.

Châu Dã là đại sứ người Trung Quốc duy nhất được mời dự buổi diễn. Đồng thời, cô cũng là sao Hoa ngữ đầu tiên diện bộ trang phục phối lông trắng thuộc BST Thu Đông 2026 của nhà mốt. Sao nữ toát ra thần thái sang trọng, "cân đẹp" ống kính "hung thần" Getty Images.

Vương Ngọc Văn diện chọn tông đen trắng tối giản, tạo điểm nhấn ở khăn quàng lông xù. Vẻ đẹp đậm chất điện ảnh cùng vóc dáng mảnh mai của nữ chính Xứng Đáng Để Yêu trong lần xuất ngoại này được C-net khen ngợi.

Cặp mỹ nhân Hoa ngữ có khoảnh khắc sánh đôi thân thiết tại sự kiện. Phong cách đăng ảnh đối lập giữa hài hước và lãng mạn của cặp sao khiến fan thích thú.

Nàng thơ Anya Taylor-Joy khiến giới thời trang trầm trồ với diện mạo đậm chất cổ tích. Đáng chú ý, thiết kế được nữ đại sứ lăng xê nằm trong BST nam vừa "trình làng" cách đây ít ngày.

Rihanna gây bàn tán khi xuất hiện trễ tại show diễn, nữ tỷ phú toát ra phong thái quyền lực trong trang phục tông đen. Cô kết hợp áo khoác oversized cùng đầm ren xuyên thấu đính nơ lệch to bản trên cổ.

Greta Lee tới ủng hộ bạn thân Jonathan Anderson trong bộ cánh phá cách từ BST Thu Đông 2026 dành cho nam mới ra mắt.

Mỹ nhân Thái Lan sở hữu 11,6 triệu followers Instagram - Chompoo Araya Alberta Hargate thu hút sự chú ý tại show diễn Dior Haute Couture nhờ tạo hình độc lạ. Thiết kế áo xếp ly với phần cổ ren dựng đứng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Cư dân mạng ví đây là tạo hình của người hướng nội dịp cuối năm đi dự Year End Party.

Trước đó ít giờ, nữ hoàng thảm đỏ xứ Chùa Vàng "chào sân" bắt mắt tại show Schiaparelli Haute Couture. Cô chọn kiểu tóc sừng, trang phục tua rua phối phụ kiện vàng gold to bản.