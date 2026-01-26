Hoa hậu Thanh Thủy: Tôi sẽ mang sứ mệnh truyền cảm hứng của mình đi xa hơn

HHTO - Tham dự một sự kiện gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện với thiết kế có nhiều chi tiết phức tạp. Nàng hậu nhận được lời khen nhờ khả năng "cân đẹp" thiết kế kén dáng này.

Mặc dù đã kết thúc cả 2 nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy vẫn thu hút sự chú ý không nhỏ của người hâm mộ sắc đẹp. Nàng hậu luôn biết cách làm mới bản thân, thay đổi phong cách, mang đến diện mạo xinh đẹp rực rỡ trong mọi sự kiện.

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện ấn tượng tại triển lãm Ô: The Hand of The Maker của tạp chí L’Officiel Vietnam Official. Đây là sự kiện đặc biệt, nơi giá trị thủ công Việt được kể lại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và sáng tạo đương đại.

Thông qua trang phục, mỗi khách mời mang đến những diễn giải cá nhân về tinh thần Proudly Vietnamese (tạm dịch: Tự hào là người Việt Nam!), tôn vinh vẻ đẹp truyền thống trong đối thoại với hơi thở hiện đại, góp phần tô đậm tinh thần kết nối di sản và sáng tạo mới. Hoa hậu Thanh Thủy diện một thiết kế với nhiều chi tiết khá phức tạp, được đánh giá là rất hợp với tinh thần của sự kiện.

Mẫu váy là sản phẩm của nhà thiết kế Trần D Trí, khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam trong ngôn ngữ thời trang đương đại. Thông qua phom dáng, kỹ thuật dựng khối và xử lý bề mặt, trang phục mang đến sự cân bằng giữa nét nữ tính, sức mạnh và tính biểu tượng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong sáng tác của nhà thiết kế, khi văn hóa Việt Nam được tái hiện một cách tiết chế và hiện đại.

Kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024, Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ về định hướng tương lai, cô khẳng định sẽ tiếp tục hành trình truyền cảm hứng và theo đuổi mục tiêu hỗ trợ phụ nữ trên toàn thế giới: “Tôi sẽ tiếp tục phát triển và mang sứ mệnh truyền cảm hứng của mình đi xa hơn, với mục đích giúp đỡ phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới nuôi dưỡng vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và lòng nhân ái chính là những phẩm chất làm nên Sức Mạnh Phụ Nữ (WOMEN POWER)”.